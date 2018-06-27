信二停車場內外翻修　8月全面換新

2018年06月27日 15:10 中時 張穎齊

基隆市信二立體停車場正在進行第2階段外牆、出入口車道翻修工程，預計8月完工，屆時將全面煥然一新。（張穎齊攝）

基隆市信二立體停車場正在進行第2階段外牆、出入口車道翻修工程，預計8月完工，屆時將全面煥然一新。（張穎齊攝）

基隆市信二立體停車場正在進行第2階段外牆、出入口車道翻修工程，預計8月完工，屆時將全面煥然一新，施工期間車道出入口會進行交通管制。（張穎齊攝）

基隆市信二立體停車場第1階段內部改善工程完工後，如今正在進行第2階段的外牆及出入口車道整修，交旅處指出，外牆將會透過格柵的方式做成外觀上的裝飾，現有的「彩虹塔」則會予以保留，預計8月完成，屆時停車場從裡到外，都將有嶄新風貌。

信二停車場至今已有24年歷史，對外開放共有13層樓、512格汽車停車位，原先建物老舊、內部髒臭不堪，為人所詬病，市府於去年起外包廠商進行整修，斥資7500萬元，並在今年3月間完成內部翻新，電梯、廁所也全面更新，宛如百貨公司規格般，讓人耳目一新，如今正在進行第2階段工程。

交旅處停車管理科長張以正表示，本月15日開始，已在外牆進行整修，並搭設鷹架，將透過格柵方式形塑停車場的新意象，作為外觀上的美觀裝飾，至於讓基隆人及外地旅客印象深刻的「彩虹塔」，算是中正公園附近的明顯地標，開會討論後，將決定予以保留。

張以正說，此外1至5樓的出入口車道也正進行改善工程，出入口的位置將視進度調整，若在入口施工時，車道會進行管制，變成只有出口得以進出車輛；反之在出口施工，就換成入口才能進出，交旅處會責成施工廠商做導引，並指派義交進行疏導，請駕駛民眾注意並遵守義交指示，以免交通大打結。

至於完工日期，交旅處說明，若在天氣良好的情況下，第2階段外牆與出入口車道改善，將會在8月間完工。

交旅處補充，信二停車場已建立全新的停管系統，透過車牌辨識即可進出場無須票卡，且全場裝設車位在席及查詢系統，車主可在眾多樓層中快速找到愛車位置，更加發揮停取車效率，另外每層樓梯廳都有藝術創作，以「基隆八景」為主題來裝飾。

(中時 )