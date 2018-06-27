高鐵聯票即日起ibon網站開放售票 7月2日實體機台停售

2018年06月27日 15:09 中時 王思慧

高鐵交通聯票購票更便利，台灣高鐵公司宣布，自今日起，高鐵交通聯票將於ibon網路平台開放購票，旅客於選擇交通路線時，即可同時完成高鐵車票訂位，程序更簡便。另外，為配合高鐵交通聯票網路購票服務上線，7月2日起，ibon實體機台將不再提供高鐵交通聯票的售票服務，欲購買高鐵交通聯票的旅客，請至ibon售票系統網站購買。

高鐵公司表示，即日起，旅客購買高鐵交通聯票，只要利用電腦或手機連到ibon售票系統網站，選購想要出遊的路線，同時進行高鐵訂位，訂單成立後2個小時內到7-ELEVEN門市ibon機台完成繳費，即可一次取得高鐵來回車票與交通套票，以優惠票價輕鬆「搭高鐵遊台灣」。

高鐵公關經理王平宇表示，由於ibon機台無法連上高鐵網站，旅客無法劃位，可能在尖峰時段要搭車時無位可坐，之前有零星的個案，為了防止此情況發生，因此改用網站訂票，今天買明天就可出發。

高鐵交通聯票提供高鐵標準車廂來回車票75折起的優惠折扣，整合捷運與台灣好行等10大旅遊路線，包括「高雄捷運」、「高雄好玩卡」、「北捷雙層巴士」、「墾丁快線」、「阿里山線」、「日月潭線」、「溪頭線」、「台南安平好行」、「礁溪線」、「冬山河線」等。路線範圍遍及台灣各地知名景點，旅客持聯票搭乘高鐵抵達高鐵站後，即可轉乘台灣好行或捷運前往，無縫接駁，不用開車也能輕鬆趴趴走。

(中時 )