MLB》隔3年癌症復發 大都會總管含淚暫別球團

2018年06月27日 15:10 中時電子報 蔡銘仁

大都會本季開高走低，目前戰績在國聯東區暫居第四，眼看7月的交易大戰即將開打，大都會總管艾德生(Sandy Alderson)27日卻在球隊營運長威爾朋(Jeff Wilpon)陪同下，含淚宣布將暫時卸下兵符，因為相隔3年，他的癌症又找上門了。

2015年末，艾德生首度被診斷出罹癌，這回癌症復發，儘管診斷結果還算樂觀，不過70歲的他，自4月起就沒再跟著球隊四處征戰，預計在夏季結束前，會展開化療。艾德生再次發病，儘管還保有職位，但表示健康已經亮起紅燈，如果他回來沒有價值，那未必會這麼做。

艾德生離開期間，里寇(John Ricco)、米那亞(Omar Minaya)及瑞查迪(J.P. Ricciardi)將暫代職務，這些都是威爾朋所做的決定。威爾朋表示，他最關心的就是艾德生的健康，「他如同我們的家人，也用盡一切確保他的度過這場風暴。」

大都會如今戰績不佳，以32勝45敗居分區第4，艾德生認為這是自己的責任，不過他對球員、教練及球團上下有信心，堅信這一切會改變，接任的3個人，也許能帶領球隊打出新氣象，「直到球季結束前這幾個月，我有信心他們能讓球隊變得更好。」

艾德生直言，沒有任何人能替誰下註解，面對任何情況，都得想辦法解決，他對於能到大都會、參與一切，即便不一定能再握有這個機會，都心存感激，「這不是迪士尼的世界，我們必須面對人生，我想這點我沒問題。」

(中時電子報)