最正女主播傳戀威廉 翻盤喊「有人跟週刊亂爆料」

威廉被爆和卓君澤密戀中。（圖／取自廖威廉、卓君澤臉書）

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中時電子報
卓君澤臉書全文。（圖／取自卓君澤臉書）

男團「Lollipop@F」32歲成員威廉今(27日)被爆密戀「最正女主播」卓君澤，傳女方曾被阿緯虧：「為什麼你這麼優秀，會看上我朋友？」卓君澤則說：「因為他是我心中的驕傲」，然稍早卓君澤受訪稱威廉是「朋友」，笑說報導只是看圖說故事，不希望因此影響工作，而她下午又在臉書澄清：「有某些人跟週刊胡亂爆料試圖重擊我」。

卓君澤曾任緯來體育台、FOX體育台新聞主播，因為外型甜美，被網友票選為「最正女主播」，也曾被日本媒體封為「超美人主播」，今據《鏡周刊》報導，卓君澤與棒棒堂節目出身的威廉密戀ING，今年初男方的狗狗走失又尋回，卓君澤在臉書說：「媽咪好開心」，可見彼此關係。

離開主播檯後，卓君澤現今的工作為TSNA體育網執行長，稍早她接受《ETtoday星光雲》電訪，笑著回應報導「就是在看圖說故事嘛！」並表示她現在以工作為重，形容和威廉關係是「朋友」，對密戀八卦不想多說。

而稍後卓君澤更新臉書說：「很難找到像我這樣的神經病，只要新聞，可以不要命、也不要錢」，她稱接下CEO後聽到很多質疑聲音，「也有某些人跟週刊胡亂爆料試圖重擊我」，她每天晚上都自省是否達到要求，隔天早上則勉勵自己說：「今天要加油！要找錢養員工」，只是努力想爭一口氣，感謝粉絲支持，依舊未多談緋聞。

(中時電子報)

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