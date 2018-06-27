上月才被「立領哥」開車衝撞 保時捷台中旗艦店又被砸

保時捷台中旗艦店27日凌晨4時許，又傳大片店面玻璃遭不明人士砸毀。（翻攝自臉書爆廢公社）

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保時捷台中旗艦店27日凌晨4時許，又傳大片店面玻璃遭不明人士砸毀，監視器畫面中有三名嫌疑人持鈍器下車。（黃國峰翻攝）
保時捷台中旗艦店27日凌晨4時許，又傳大片店面玻璃遭不明人士砸毀，店方先以黑色塑膠布，遮住遭砸玻璃窗。（黃國峰攝）
保時捷台中旗艦店27日凌晨4時許，又傳大片店面玻璃遭不明人士砸毀，店方先以黑色塑膠布，遮住遭砸玻璃窗。（黃國峰攝）

位於台中南屯區的保時捷台中旗艦店，上月才因購車糾紛，遭朱姓男子駕車撞破落地窗玻璃，不料27日凌晨4時許又傳出展示間大片玻璃窗遭不明人士疑持鈍器砸破，詳細原因，警方已調閱監視器追查。而朱男面對媒體詢問則表示，他人在柬埔寨，這一定是車商太囂張才會發生類似案件。

台中市42歲朱姓男子因購買一輛700萬元的保時捷休旅車與車商發生糾紛，上個月3日才駕駛自己另輛保時捷休旅車，衝撞保時捷台中旗艦店，被警方壓制，依毀損、公共危險、恐嚇罪移送地檢署複訊，檢方對朱男限制住居後請回。

雙方爭議未解下，位於中市南屯區文心路與公益路口的保時捷旗艦店，27日凌晨4時許，面對店面右側整片落地窗玻璃，又被人持鈍器砸破，店家緊急用趕緊黑色塑膠布將整面牆壁圍起來，店家低調未作說明，僅說除上述糾紛外，近來未有其他糾紛。

中市警察局四分局大墩派出所指出，目前鎖定一輛白色國產車，3名嫌疑人中等身材、一人較胖，其中有二人戴口罩，下車後手持榔頭之物破壞該店玻璃，造成該店7片玻璃毀損，而非原ptt標題所稱「玻璃有幾個彈孔...」與事實不符，警方已以車追人方式追緝逃逸的嫌疑人，目前證據也無直接連結與前案朱男有關，將朝各個面向積極偵辦中。

(中時 )

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