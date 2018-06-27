花博「囍香逢館」擁白牆、拱窗 被譽為豐原小白宮

「囍香逢館」面寬氣派，外牆全部刷上白漆，配合2樓拱形廊窗，被民眾譽為「豐原小白宮」。（王文吉攝）

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由豐原扶輪館與北湳里民活動中心拉皮整修的「囍香逢館」已見雛型。（王文吉翻攝）
「囍香逢館」將於花博結束後轉型為糕餅博物館。（王文吉攝）

2018世界花博豐原園區「囍香逢館」已見雛型，最近潔白外牆亮相，配合2樓拱形廊窗，充滿異國風情，被譽為「豐原小白宮」。極力爭取豐原糕餅館的市議員翁美春表示，該館將於後花博時期轉型為糕餅館，市長並允諾協調軍方釋出閒置土地，升級為糕餅文化產業園區。

「囍香逢館」前身是豐原扶輪館與北湳里民活動中心，為提供花博佈展及糕餅文物展示，台中市建設局運用既有建物，重新拉皮整修。「囍香逢館」外牆全部刷上白漆，呈現潔白主色調，門面簡潔氣派，許多路過民眾被白色建築氣勢所震懾，紛讚譽「豐原小白宮」。

極力爭取豐原糕餅館的市議員翁美春表示，該館是她在本屆議員選舉時，和林佳龍市長共同提出的政見，非常高興隨著花博建設，糕餅館已見雛型；除了花博期間要讓豐原小吃及糕餅等伴手禮都能帶來大量商機外，希望未來升級為糕餅產業文化園區，帶動大豐原的發展。

經發局表示，「囍香逢館」於後花博時期轉型為糕餅博物館，不排除透過都市計畫變更，協調軍方釋出憲兵隊宿舍群閒置土地，提升為「糕餅文化產業園區」，並納入體驗DIY、食農教育等層面，而建商捐建的企業館「竹跡館」也將規劃保留，初步規劃行銷木藝或漆器。

(中時 )

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