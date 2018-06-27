插畫家「角斯角斯」創作2018台中國際動畫影展年度主視覺

2018台中國際動畫影展年度主視覺，由知名插畫家角斯角斯受邀創作。（圖／台中市府提供）

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知名插畫家「角斯角斯」長期專注台灣本地妖怪繪製精彩作品，受邀為邁入第四屆的「2018 TIAF台中國際動畫影展」創作年度主視覺，台中市府新聞局27日指出，角斯角斯的主視覺發想，來自台中豐原的巴宰族洪水神話，此外，還有葫蘆墩米人、大肚泥人、柳川柳樹等台中在地符碼都融入了主視覺中，邀請觀眾一同進入充滿奇幻與想像的動畫世界。

台中市府新聞局27日公布年度主視覺，邀請知名插畫家角斯角斯以台中在地神話傳說作為設計發想，創作瑰麗璀璨和角色生動的視覺畫面，呈現「奇幻與真實」的影展主題。

今年影展將於10月11日至16日在台中站前秀泰影城以及凱擘影城舉行，除放映入選的國際競賽作品外，還有許多不同主題的動畫長、短片，並邀請國內外動畫創作者到台中與觀眾見面，歡迎踴躍參與。

市府新聞局指導、台中市影視發展基金會主辦的「2018 TIAF台中國際動畫影展」，由插畫家角斯角斯創作主視覺。

角斯角斯表示，今年的主視覺發想來自台中豐原的巴宰族洪水神話，在巴宰族洪水神話中，留下了兩個倖存的兄妹，某日，一隻鳥飛來，立在地上耙土，兄妹倆心有所悟，也學著鳥耙土，結果發現地下存有很多稻穀，因此有了食物生存下去。

除了「神話之鳥」外，還有葫蘆墩米人、大肚泥人、柳川柳樹等台中在地符碼都融入了主視覺中，邀請觀眾一同進入充滿奇幻與想像的動畫世界。

「2018 TIAF台中國際動畫影展」從4月開始展開國際徵件競賽，分為「國際短片」、「台灣短片」、「國際學生短片」及「台灣學生短片」四組，並增設「短片提案獎」，總獎金高達140萬元，期待具藝術性、獨創性及個人風格之短片作品在影展中大放異彩，徵件至6月30日止。

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