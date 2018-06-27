60分鐘》前進帛琉 守護醫療拚外交

2018年06月27日 16:01 中時電子報 中視新聞部

帛琉總統獨家受訪 雷蒙傑索:台灣是珍貴夥伴

台灣正處於外交風雨之際，巴拿馬、多明尼加與布吉納法索先後與台灣斷交，邦交國目前剩18個，中視《60分鐘》採訪團前進帛琉，總統雷蒙傑索接受中視專訪直言：「台灣是很珍貴的醫療夥伴，同時也是國際上防治重大疾病傳染病重要的一環，WHA應討論醫療專業和社會需求，而非政治。」

帛琉總統雷蒙傑索強調台灣是珍貴醫療夥伴。(60分鐘提供)

WHA為台灣發聲 帛琉衛生部長:堅持做對的事

「我要聲援台灣2300萬名同胞…」帛琉衛生部長羅伯茲(Roberts)2017年在WHA會議上不畏大陸和古巴反對，堅持為台灣發聲，事隔一年羅伯茲依舊為台灣打抱不平，他說：「當你在做對的事情時，就不要在乎有多少人反對你，健康本就是基本人權。」帛琉多次為台灣發聲，有賴於台帛間緊密醫療交流，台灣新光醫院從2007年起派遣醫療小組駐診帛琉，2013年成為帛琉後送轉診醫院，過去當地病患轉診大多到菲律賓，近年來95％都轉診到台灣，帛琉總統雷蒙傑索說：「因為台灣，帛琉病患可獲得高品質醫療服務，價格也能付擔得起，我們非常感激。」

奇蹟男孩諾艾 手術後重返泳池拚奧運。(60分鐘提供)

16歲帛琉游泳國手車禍 飛台灣手術保住腿

「要不是台灣醫生，我可能保不住這隻腳，我的游泳生涯可能就此停住！」16歲諾艾(Noel) 被帛琉人稱為「奇蹟男孩」，他是23項國家游泳紀錄保持人，但2017年一場車禍導致左大腿骨折，嚴重感染差點截肢，諾艾在帛琉是知名人物，民眾發起募款，總統雷蒙傑索甚至自掏腰包兩百萬台幣包機費用，讓諾艾直飛台灣開刀，經過新光醫院六次手術，諾艾不但保住左腿，術後7個月竟能重新參加國手選拔賽，目標挑戰2020東京奧運。看到諾艾重返泳池，姊姊喜極而泣：「我今天看到他能游泳我都哭了，我原本以為他未來連走路都有困難。」

台灣醫療團搭船前往帛琉貝里琉州。(60分鐘提供)

「奇蹟男孩」再創奇蹟 帛琉泳將諾艾:我要變更強

「奇蹟男孩」在台灣醫療團隊協助下再創奇蹟，中視團隊前進帛琉拍攝諾艾國手選拔賽，好勝的他直言：「在我沒游泳時紀錄被別人打破，這感覺很糟糕，我告訴自己要更投入比賽，想著台灣醫生為我做的一切，我一定要變得更好更強！」新光醫院行政副院長洪子仁表示：「他不但雙腿保住，游泳還能恢復到原有水準，我們醫護團隊也非常高興，醫療本身就是無國界，正因無國界更能彰顯一個國家的整體軟實力。」

台灣醫療團赴帛琉傳授經驗及衛教 。(60分鐘提供)

台灣醫療團前進帛琉偏鄉 居民欣喜排隊看診

帛琉醫療資源缺乏，台灣醫療團6月初不畏酷暑搬著器材藥物前進帛琉，搭船前往西南方的貝里琉州，當地居民聽到台灣醫療團來了，一早就前往衛生所排隊等看病，居民Myra說：「我們在偏鄉必須花錢坐船去看醫生，這裡醫療昂貴，沒有足夠錢怎麼可以看病！」新光醫院教學副院長葉建宏強調：「這種煙火式醫療不能解決燃眉之急，還是要訓練他們自己的人，來做文化調整和重建，給他們釣竿最重要。」透過醫療團隊來訪傳授技術和經驗，每分努力點點滴滴，終將積沙成塔。「前進帛琉 守護醫療拚外交」完整內容請鎖定6月30日(六)下午1點《中視60分鐘》。

(中時電子報)