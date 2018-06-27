《租賃住宅市場發展及管理條例》上路 中市府提醒：有多項變革

2018年06月27日 16:43 中時 盧金足

《租賃住宅市場發展及管理條例》27日正式施行，租屋市場迎接5大變革，包括租賃契約全面加強規範雙方權利義務、建立包租代管專業服務制度、房東將房屋交由專業經營可享租稅優惠、增加免費爭議調處管道及成立房客(房東)協會提供諮詢服務等。台中市府地政局呼籲，未來欲從事住宅包租及代管業務，需向營業所在地主管機關申請登記，以保障消費者權益。

地政局長張治祥表示，租賃住宅服務業包含「包租業」及「代管業」，「包租業」是先向房東承租房屋後，再轉租給房客並進行管理；「代管業」則是受房東委託管理出租房屋的專業服務制度。同時，租賃住宅服務業也建立租賃住宅管理人員專業證照制度，藉由專業經營者提供租屋點交、收租與押金管理、日常修繕維護及糾紛協調處理等服務。

租賃住宅服務業屬許可行業，即日起需向公司主管機關申請「H706011租賃住宅代管業」、「H706021租賃住宅包租業」營業項目及向地政局申請經營許可，並繳存營業保證金、配置租賃住宅管理人員、加入登記所在地的同業公會後，始得開始營業。

此外，個人房東如透過專業代管或包租服務處理繁雜的租屋事務，政府將提供每屋每月6000元租金所得稅免稅、月租金6000元至2萬元部分的必要損耗費用53％扣除額等，促進專業化經營及活絡租賃住宅供給。

張治祥指出，《租賃住宅市場發展及管理條例》2018年6月27日正式施行後，除施行前已實際從事租賃住宅業務的業者，可繼續執業2年外，台中市其他有意願經營租賃住宅服務業的公司，無論是原公司(新增營業項目)或新設公司，均需向地政局申請許可，始得營業。

(中時 )