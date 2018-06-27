限塑上路 聚隆研發「洗臉甜甜圈」取代柔珠

聚隆纖維公司研發的「洗臉甜甜圈」由模特兒（中）示範清潔臉部的效果。（左、右是使用前）。（鐘武達攝）

友善列印
中時
聚隆纖維公司推出號稱可以完全取代毛巾的「洗臉甜甜圈」。（鐘武達攝）
聚隆纖維公司因應限塑政策研發出的「洗臉甜甜圈」，號稱可以徹底清除毛孔油脂與化妝品殘留物。（鐘武達攝）

從臉開始做環保！限塑政策上路，含有塑膠微粒「柔珠」的清潔用品7月1日起將禁止進口 、2020年禁售，聚隆纖維公司因應新制研發最新科技布料「羽蝶絨」製成「洗臉甜甜圈」27日問世，業者說，洗臉甜甜圈材質是MIT，無須洗面乳就可徹底清潔毛細孔裡的油脂，讓臉部Bling Bling。

聚隆集團聚茂生技公司總經理賴明毅表示，「柔珠」是極微小的塑膠粒，常用於各種護膚及清潔用品，功能是去角質，但因對環境傷害大，台灣將從7月1日起禁止柔珠產品進口，並2020年全面禁止販售。

聚隆公司以羽蝶絨布料研發的「洗臉甜甜圈」，纖維材質全是台灣製造的專利品，每1條纖維直徑只有髮絲的1/300，能夠深入肌膚毛孔，只需清水沾溼就可使用，不需洗面乳就能徹底清除油脂及化妝品殘留物，可完全替代毛巾，產品具抗菌功效，經過SGS認證，是環保世代的洗臉神器。

賴明毅指出，市售清潔用品約有70%含有柔珠塑膠微粒成分，使用相關產品可能會成為迫害環境的幫兇，繼歐盟宣布管制美容產品使用柔珠後，台灣針對含柔珠的洗髮、洗臉卸妝、沐浴用化妝品、香皂、磨砂膏與牙膏等6大類清潔用品，也規定自7月1日起不得販賣，違者將依《廢棄物清理法》處罰。

他說，環保是大時代的趨勢，保護台灣的環境，是本土企業應該擔起的責任。

(中時 )

《租賃住宅市場發展及管理條例》… 玉德慈善會募集7千公斤包裝米 分…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。