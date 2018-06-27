限塑上路 聚隆研發「洗臉甜甜圈」取代柔珠

2018年06月27日 16:08 中時 鐘武達

聚隆纖維公司推出號稱可以完全取代毛巾的「洗臉甜甜圈」。（鐘武達攝）

聚隆纖維公司因應限塑政策研發出的「洗臉甜甜圈」，號稱可以徹底清除毛孔油脂與化妝品殘留物。（鐘武達攝）

從臉開始做環保！限塑政策上路，含有塑膠微粒「柔珠」的清潔用品7月1日起將禁止進口 、2020年禁售，聚隆纖維公司因應新制研發最新科技布料「羽蝶絨」製成「洗臉甜甜圈」27日問世，業者說，洗臉甜甜圈材質是MIT，無須洗面乳就可徹底清潔毛細孔裡的油脂，讓臉部Bling Bling。

聚隆集團聚茂生技公司總經理賴明毅表示，「柔珠」是極微小的塑膠粒，常用於各種護膚及清潔用品，功能是去角質，但因對環境傷害大，台灣將從7月1日起禁止柔珠產品進口，並2020年全面禁止販售。

聚隆公司以羽蝶絨布料研發的「洗臉甜甜圈」，纖維材質全是台灣製造的專利品，每1條纖維直徑只有髮絲的1/300，能夠深入肌膚毛孔，只需清水沾溼就可使用，不需洗面乳就能徹底清除油脂及化妝品殘留物，可完全替代毛巾，產品具抗菌功效，經過SGS認證，是環保世代的洗臉神器。

賴明毅指出，市售清潔用品約有70%含有柔珠塑膠微粒成分，使用相關產品可能會成為迫害環境的幫兇，繼歐盟宣布管制美容產品使用柔珠後，台灣針對含柔珠的洗髮、洗臉卸妝、沐浴用化妝品、香皂、磨砂膏與牙膏等6大類清潔用品，也規定自7月1日起不得販賣，違者將依《廢棄物清理法》處罰。

他說，環保是大時代的趨勢，保護台灣的環境，是本土企業應該擔起的責任。

(中時 )