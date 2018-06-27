台灣公民運動創新力量 蔡英文：值得感佩

2018年06月27日 16:27 中時 曾薏蘋

民進黨今日召開中常會，邀請燃點理事長蔡致中以「公民站出來！台灣公民運動的創新力量」為題專案報告，發言人何孟樺轉述身兼黨主席蔡英文總統裁示，「看到很多社會菁英碰到政治、社會議題，有些是冷漠的、有些是採取批判的」，今天看到第三種人，是積極投入的社會菁英，非常值得大家感佩及支持。

總統指出，傳統觀念裡面，經理人或專業人士，常常都對政治沒有特別的投入，今天看到的燃點公民平台，這些年輕歐吉桑能夠親身的投入來操盤，然後發掘社會議題，這對台灣的社會來講，其實是一個非常正面的發展。

總統說，公民運動不專屬於年輕人，歐吉桑也是可以做這些事，歐吉桑的續航力更強，「原因主要來自於，他的經濟能力能夠讓他有一定的續航力，因為人生的歷練，也足夠讓他們更精準來找出台灣社會裡問題所在」。

總統指出，所以今天很驚艷的地方，除了加入政黨、擔任政黨的工作之外，其實公民社會的這條路，讓社會菁英可以投入。

總統表示，「也希望能夠和各種公民平台，包含今天來報告的燃點公民平台，維持正常一定的合作的關係，不需要完全認同我們」，在同樣的目標、共有的價值上，一起來為社會做更多的事情。政黨有政治力量，政黨更需要社會力量的支撐，讓政黨發揮政治力量為社會做更多，很高興有這樣的社會力量出現，也期待與各位有共處的工作機會。

(中時 )