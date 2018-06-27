退休軍公教警喊告沒在怕！ 陳敏鳳再貼文互槓

2018年06月27日 18:00 中時電子報 呂承哲

蔡政府通過軍公教年金改革法案，引發爭議不斷。(中時資料照)

名嘴陳敏鳳因日前在節目上稱「公教人員在職領4萬8千元，退休時包括優退可領7萬8千元」，這句話引發退休軍公教警不滿，認為遭到抹黑，決定全省大串連，由退休警官莫伯強昨(26)日抵台南地檢署對陳敏鳳提出告訴。對此，陳敏鳳似乎沒在怕，在臉書貼上一篇支持年改的文章，引來退休軍公教警繼續與她互槓。

昔任職台南市警第二分局、已退休的莫伯強表示，陳敏鳳在本月14日於談話性節目「新聞面對面」指稱，「公教人員在職可以領4萬8千元，退休時包括優退可領7萬8千元」，以不實言論中傷誹謗軍公教警，造謠生事，嚴重扭曲事實，才會由他前往地檢署按鈴提告。

不過，陳敏鳳在臉書上貼出一篇獨立媒體「沃草」2年前的文章，標題為「台灣NO.1的退休軍公教所得替代率」，內容不乏對年金改革的討論，以及強調台灣的所得替代率多麼不合理，似乎要證明自己的論述沒錯。

對此，不少退休軍公教警在陳敏鳳臉書留言痛批，指她胡說八道，隨意污蔑軍公教，「公教在職薪資是本俸+專業加給，退休金是以本俸為基礎的所得替代率計算，妳竟能瞎掰在職領4萬多，退休領7萬多？泥麻幫幫忙，好可恥的冥嘴喔」。對於網友在她臉書評論，陳敏鳳日前指出，「對於某些人的動作或留言，也可以提告及提誣告！」

(中時電子報)