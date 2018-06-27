刑求式逼吞2顆子彈險害喪命 惡煞4人遭起訴

2018年06月27日 16:17 中時 徐養齡

朱姓男子（左二）及其同夥強押牛姓被害人監禁在倉庫，期間強逼吸毒及吞下2顆子彈。（徐養齡翻攝）

朱姓男子及強押牛姓被害人監禁在倉庫，移動時指示黨與拿外套蓋住牛男頭部。（徐養齡翻攝）

朱姓男子等人將牛姓被害人押走。（徐養齡翻攝）

新竹朱姓男子疑不滿遭牛姓男子騙走數萬元，懷恨在心決定報復，找來3名友人將牛男騙出，監禁在郊外倉庫凌虐毆打，甚至強逼他吞下2顆子彈，直到牛嘔吐發抖才將人丟包，竹檢依殺人未遂等罪嫌將朱嫌等人提起公訴。

檢警調查，36歲朱姓男子今年4月間懷疑遭牛姓男子騙錢，期間又有糾屋糾紛，將矛頭指向牛男1人，夥同周、曾、張姓男子，透過臉書假裝要租房子，將牛男騙出，隨即將人押到竹縣寶山鄉1處倉庫。

朱男憤恨不平，對牛男施以暴行，不僅拳打腳踢，還持棍棒毆打，甚至逼他吞下2顆鋁製子彈，吞完感到不適，還被上銬控制，朱等人竟跑去吸毒，再拿安非他命強逼牛男吸食，不從就打他巴掌到願意，最後整整被逼迫吸毒長達10分多鐘。

牛男相繼吞子彈又吸毒，渾身發抖又嘔吐，朱男見狀才將他的手銬解開，並與同夥將他帶回其住促丟包，期間為掩人耳目，還拿衣物蓋住牛的頭部，牛男家人發現後，趕緊將他送醫並報警。

牛男仍因嚴重心律不整而陷入重度昏迷，醫生為他做檢查時，赫然發現他胃部有2顆子彈，趕緊開刀取出，同時驗出他有毒藥物反應，幾經救治並在加護病房觀察數月，雖僥倖保住性命，但下半身已癱瘓，家人心碎又傷心。

警方據報將朱男及其黨羽逮捕，檢方複訊後認定朱男等人手段殘暴，以暴力方式造成被害人陷入生命危險，認定有殺人犯意，因此依殺人未遂、強暴、脅迫、欺瞞施用2級毒品罪嫌起訴朱男及黨羽。

(中時 )