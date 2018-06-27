家長超怒！老師說他兒子會變鄭捷 還幫取綽號「垃圾」

家長超怒！老師說他兒子會變鄭捷 還幫取綽號「垃圾」。圖為老師上課情形，非本新聞當事人。（資料照 周麗蘭攝）

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中時電子報

一名家長上網控訴，就讀小五的兒子在學校受到言語霸凌和不合理對待，不儘口出惡言罵學生是「垃圾」，甚至嗆他以後會變成殺人魔，誇張事蹟讓學生家長忍無可忍。該位家長去學校找老師了解情況與校方溝通，但眼見後續情況仍未改善，讓他相當心疼。

有家長在臉書「爆料公社」中分享，表示自己並不是個絕對禁止體罰的家長，但近來孩子碰到的遭遇，讓他覺得有些離譜。他說一開始是去年10-11月的事，自家兒子還在讀小五，「回來跟我說老師說他會變鄭捷，我覺得蠻驚訝的」，讓他超驚訝「我兒子平常都好好的是要怎樣變殺人魔？」於是，感到不能諒解的家長，向老師瞭解情況。

老師解釋是他小孩的作文造句，會寫一些負面情緒的東西，所以他才跟小孩說你這樣以後會變鄭捷…」，這讓該家長無奈，「我心裡想這些負面情緒不是你要求同學孤立他造成的嗎？」

再透過和其他老師與家長談話，該名家長發現這位老師經常公開談論學生私事，像是會講「誰單親缺乏母愛，誰今天請假是去監獄看他爸爸，他爸爸在坐牢是竊盜罪」；上課會發飆亂摔東西、會大吼同學、朝同學摔東西、丟椅子射掃把之類、會取一些不太好聽的綽號等。

家長向校長反應後，對方表示會與這位老師談談，但情況卻看似沒改善，該名家長又找來里長助陣，開會完才稍微平息風波。豈料最近兒子向他說，老師帶頭聯合全班霸凌他，已經長達1,2個月的時間，老師與全班同學都稱呼他為「垃圾」！家長氣到再次去學校找老師理論，老師雖然承認有叫兒子「垃圾」，但否認霸凌，認為只是「開玩笑」。讓該位家長忍無可忍，決定把整件事情交給教育部處理。

文章一出，讓許多網友看完直呼離譜，留言「拜託請揪出他，別再讓他誤人了」、「誇張，老師帶頭霸凌是多可怕的一件事」、「這種人怎麼還有辦法當老師」。

(中時電子報)

一名家長上網控訴。（圖/翻攝自爆料公社）

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