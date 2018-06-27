大馬羽球公開賽 戴資穎首戰半小時就贏球

2018年06月27日 16:32 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

戴資穎狀況不錯，從今年1月馬來西亞大師賽決賽落敗之後，接下來一路連勝。(Badminton Photo提供)

總獎金70萬美元的馬來西亞羽球公開賽，今天進入第二天賽程，女單世界球后戴資穎面對世界排名第35的地主球員謝抒芽，沒有遭遇太多反抗，只花30分鐘就以21：10、21：9輕鬆獲勝，跨出衛冕的第一步。

戴資穎今年狀況不錯，馬來西亞大師賽決賽鎩羽而歸之後，接下來連續贏得印尼大師賽、全英公開賽、羽球亞錦賽三座冠軍，湯優盃出賽也拿到4勝，雖然從5月底湯優盃之後，小戴只留在國訓中心訓練，並未參加比賽，不過暌違一個月再度出賽，手感沒有受到太大影響，第1局2：2之後連拿8分拉開差距，穩穩收下。

第2局戴資穎多次利用網前、後場調動 ，來讓自己更進入比賽狀況，迅速取得13：3大幅領先，謝抒芽無力回天，小戴收下兩人對戰3連勝。

馬來西亞公開賽是國際羽球總會僅次於奧運、世錦賽之後的第三級賽事，戴資穎在前兩輪不會遇到種子選手，最快8強會遇到韓國選手成池炫。

男單賽事方面，我國世界排名第15的王子維，首輪同樣半小時左右就獲勝，21：12、21：7解決世界第21名、印度選手帕拉內斯（SAI PRANEETH B. ），至今兩人三次過招，贏家都是王子維。

(中時電子報)