該不該整天開機？6種你該知道的手機常識一次搞懂!

專家指出，手機頻繁開關反而損耗較大。（達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

現代人人手一機，但由於功能繁複，常有人一知半解其操作，甚至因此浪費電力或損傷機身。要如何使用保養心愛手機，手機該不該整天開機？怎麼避開輻射？其實有基本常識可學習。來看科普中國網整理的幾個小常識。

1.經常開關機損耗較大

經常開關機無非是為省電，但卻因小失大。由於每次關機再開機，手機上的大量數據必須重載讀取，對儲存器會產生耗損，因此開關機愈頻繁，損耗也就愈大。專家指出，如果手機品質好，還可忽略不計，但手機本身不太好，這個耗損恐會反應在手機的使用上。

2.經常開關機更耗電

從開機到進入待機狀態，CPU會高速運行，耗損電量5％～10％不等。如果只是待機，手機會根據信號強弱自動調節功率運行，達到省電的目的，所以有時關機比待機還要耗電。

3.手機每周重啟一次

手機用久為何變得卡卡的，原因就出在很多在背景運作的程式，此時系統會產生很多深度垃圾文件，久了垃圾逐漸累積，手機就變得愈用愈卡。建議手機每周重啟一次，在開關機過程中，手機會深度清理系統垃圾和背景程式，完成自我修復。

4.手機耗電快的4種可能

●螢幕亮度過高

有人習慣螢幕亮度高，但無形中會加快耗電量，建議將螢幕調暗，或亮度轉為隨環境自動調整。

●關閉背景程式

App下載後，一段時間就該檢視，用不到或甚少使的app，最好關閉它在背景程式運作的功能。

●關閉推播和訊息通知

接收訊息控要注意了！手機每天接收各種推播，可是一大耗電來源。對於一些無用、不常看的通知最好關閉，不僅省電也能避免被頻繁的推播所擾。

●WIFI長期開啟

有人為省錢搜尋免費的WIFI，會將手機的WIFI持續開啟。如此一來，手機就會不斷搜尋訊號，進而消耗電量。建議，在路上或陌生地方，將它關閉較為省電。

5.手機通話時不要一直換位置

許多人不曉得，手機通話時頻繁移動位，會造成信號接收的強弱起伏，引起手機短時間高功率發射。因此，下次接到電話，就不要再邊走講，或是走到角落接聽。

6.手機通話時兩耳輪流聽

手機對人體腦部造成輻射的問題，不能等閒視之。如果必須長時間接聽電話，建議每隔2分鐘切換左右耳接聽。

(中時電子報)

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