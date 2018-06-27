財團法人法三讀 宗教法人不納入

2018年06月27日 16:56 中時 周毓翔

立法院今三讀《財團法人法》，對於爭議已久的宗教財團法人是否適用該法，經朝野協商後，決議將宗教法人排除在外，將另立專法《宗教團體法》來規範宗教團體組織，在尚未完成修法之前，宗教財團法人適用《民法》及相關規定。

民進黨團總召柯建銘表示，我國即將面對亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑，被點名要修訂《國際司法互助法》、《財團法人法》及《公司法》，有其急迫性，若是卡在是否納入宗教法人則後面都很難談下去，因此民進黨同意暫時先排除宗教法人。

民進黨立委周春米表示，財團法人有法制化的必要性，目前《民法》對於財團法人規範密度明顯不足，必須交錯適用各項法規命令及行政規則，實務上出現很多問題，即使發生問題也無法做有效管制，且財團法人分為政府捐助跟民間捐助，種類性質相當多樣，卻未有不同密度的管理，長久以來為社會所詬病。

周春米指出，財團法人應該公開財務及建立管理機制，是洗錢防制的重要一環，非營利組織在社會上扮演著重大角色，是以公共利益作為運作目標，但是現在卻常被污名化是「小金庫」或「逃漏稅工具」，因此讓財團法人的財務透明化、公開人事制度、建立機制是政府不可迴避的責任。

此次修法朝野在排除宗教法人後協商還算順利，不過國民黨對於其中幾條很有意見，其中規定「原政府捐贈之財團法人後來轉為民間的財團法人後，主管機關經審認該財團法人之政策目的仍存在時，得捐贈財產補足差額，回復為政府捐助之財團法人」，國民黨立委賴士葆認為既然已經由公轉私了，也要看這些組織的意願，而不是認定有必要就強行「買回」，根本「霸王條款」。

周春米強調，本條目的在於反掏空，防止公產變私產，本次並沒有政府得接收財團法人財產收歸國有的條文，沒有任何規定涉及剝奪人民財產的條文，不要曲解正當修法目的，混淆視聽。

(中時 )