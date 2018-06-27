童子賢期勉丁守中 智慧城市美好願景待新的市長當選人來實現

2018年06月27日 16:34 中時電子報 綜合報導

國民黨台北市長參選人丁守中，25日晚間出席由台灣玉山科技協會主辦的玉山小聚活動，與台北市電腦公會理事長、和碩科技董事長童子賢同場演講座談，演講剛開始，丁守中就感嘆「台北不夠進步」。

丁守中辦公室 提供

丁守中認為在談智慧城市之前，應該先解決城市的安全問題，他認為台北市距安全、幸福城市還有段距離。因為台北市屋齡40年以上的老舊公寓還有40萬戶，若未來發生與921相同等級的地震發生，恐怕要倒四千棟建築物，造成逾10萬人傷亡。他同時對政府提出警告，「政府不能等災害發生後再編列上兆的經費來做重建或補償」。丁也提出建議，認為台北市必須做大街廓的都市更新，將容積獎勵提高以增加誘因。

丁守中辦公室 提供

至於對台北智慧城市規劃方面，丁守中以自身的經歷出發，深夜時開車經過大路口，明明路上沒什麼車子了，但還是看著紅綠燈秒數從99秒倒數，駕駛人只能乾等一分多鐘。他表示，之前到英國考察時，國外紅綠燈的停等時間早就與車流人潮同步，透過雲端、大數據、與物聯網系統整合停等秒數。

而針對日前交通警察在路邊取締超速卻不幸被違規車輛撞翻而喪命新聞，丁守中表示國外透過感測器，設定道路最高時速，經由時間測量就可知道車輛是否超速，罰單隔天就送到違規者家中。他說政府執法活像生在原始社會，台灣的資通訊那麼強、網路那麼強，為什麼不能夠實際的應用在生活領域範圍？

丁守中認為台北身為首善之都，資通訊產業發達，產業也強，城市只會越來越大，隨著人口變多，當成為Mega City（巨型城市）之後，碳排量、汙染、飲水、防災等問題也會隨之而來，需要更即時的掌握。以中國大陸為例，人口超過千萬的巨型城市多，甚至設有相關單位，應用大數據、資通訊科技來解決居民的問題。

除了上述例子之外，丁守中欲罷不能，一連舉例商圈步行街應有自動感測圓柱路障來阻隔外來車輛、新的果菜市場應學習日本福岡技術，透過雲端資通訊來發展智慧物流，精準控制果菜進出數量與保存時間，並恆溫配送貨物。他還講了個小故事，最近停車發現有個民間業者透過app掃描QR Code就可以停車等例子，表示國外經驗值得學習，而台灣民間新創業者也擁有豐富的創造力。

最後丁守中提出，台灣資通訊與產業實力都夠強，何不將台北變成一個「實驗場域的平台」？參考英國的「民間融資提案」（Private Finance Initiative，PFI）由民間籌資興建與營運，政府保證長期購買所提供的服務。

童子賢之後發表演講時也屢屢舉例贊同丁守中的想法，且舉出不少國外智慧城市的例子供台灣學習，並針對台灣法律的僵化與守舊提出批評，最後期勉丁守中說「智慧城市美好願景，有待新的市長當選人來具體實現」。

(中時電子報)