彰縣大村產業發展 期待解決工業區土地與交通問題

2018年06月27日 16:59 中時 鐘武達

大村鄉公所27日舉辦「大村科技產業園區」產業需求說明會吸引上千民眾參與，場面很熱烈。（鐘武達攝）

大村鄉公所因應「國土計畫」啟動27日舉辦「大村科技產業園區」產業需求說明會，鄉長游盛與近千名鄉民都希望政府解決工業區用地的需求並做好交通建設帶動地方繁榮，縣長魏明谷聆聽各界意見，承諾會與地方合作促進產業的發展與轉型。

游盛指出，大村鄉為了產業的未來發展需要，積極爭取設置「大村科技產業園區」，更針對工業區用地的不足，希望透過「國土計畫」推動的機會，尋求政府幫忙解決。

魏明谷表示，大村位在彰化市與員林市中間 ，除了農業有聞名的葡萄，工商產業也有很大的發展空間，希望藉由座談會瞭解產業界及地方人士各方面需求，探討設置產業園區可行性，協助推動大村地方產業發展。

他說，過去3年縣府在大村投入的建設包括「台76線埔心交流道經大村至員林30米園道北側新闢工程」、「石笱排水支線排水改善及橋梁改建工程」，「縣道146線~中正西路拓寬工程」與多所校園整修工程分別已經完工或正在進行，另外包括從幼童到老人照顧的社會福利也都在推動。

他還強調，政策的規劃與決策很重要，「大村科技產業園區」的產業需求說明會，要來研商開發可行性，未來公所、產業廠商及用地取得及都市規劃等需要，縣府一定會全力協助，共同為大村鄉的產業發展努力 。

(中時 )