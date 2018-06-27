貿易戰火擴大！加拿大擬對陸鋼鐵加稅

2018年06月27日 16:48 中時電子報 蔡萱

美國從上個月宣布陸續對加拿大及歐盟等經濟體加收鋼鐵關稅，引發各方反彈，加拿大及歐盟也宣布將對美國實施報復政策。而這波鋼鋁稅的貿易戰火如今延燒到中國大陸身上，傳出加拿大打算對中國大陸等國加收關稅及有配額，以防這些國家為避開美國的鋼鋁稅而傾銷到加拿大。

為防止各國要避免美國關稅的進口限制，進而可能將鋼鋁傾銷到加拿大，消息人士稱加拿大政府最快在下周公布將對中國大陸等國，加收關稅及配額。歐盟也在討論類似措施，作為美國實施鋼鋁稅的回應。加拿大財政部暫未對此回應。

這只是美國總統川普貿易戰的後果之一。美國將在7月1日起對加拿大、歐盟和其他經濟體的進口鋼鐵課徵25%關稅、進口鋁材課徵10%關稅，導致美國這些最大的貿易夥伴採取了反關稅的報復措施。

2017年加拿大的鋼鐵進口額為90億美元，其中55%為來自美國，其於來自為中國大陸、南韓、巴西和土耳其。

加拿大鋼鐵龍頭ArcelorMittal Dofasco的在盧森堡的首席執行長唐納利（Sean Donnelly）就表示，美國的關稅可能為其他國家更廉價的鋼鐵進口到加拿大，對此加拿大鋼鐵集團一直在施壓，要求採取保障措施。

額外關稅可能對加拿大房屋市場產生不利影響。只有少數幾家公司在國內生產鋼鐵，使得建築公司和鋼鐵製造企業嚴重依賴進口。

(中時電子報)