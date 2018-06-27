小心肝！C肝加上中度纖維化 肝癌風險飆破6倍

2018年06月27日 17:11 中時 倪浩倫

肝炎患者拖延治療，擔心人生和肝臟一起「變色」！一項國內最新C肝研究指出，相較於輕度纖維化（F0、F1）且已治癒的患者，中度肝纖維化（F2）未治癒者，罹患肝癌風險達6.55倍；醫師指出，國內C肝中度肝纖維化患者，現約10萬多人，當中有5萬多人甚至「不知道自己生病」，建議民眾應定期健檢，發現生病了更應及早治療。

我國去年首度將C肝口服新藥「有條件的納健保」，讓患者有傳統干擾素以外的選擇，除了治癒率超過9成，副作用更大幅降低。台灣肝病醫療策進會理事長高嘉宏解釋，肝臟經C肝病毒感染後，會反覆發炎，出現「損傷、結疤又修復」的無限循環，隨著疤愈來愈多，就會慢慢出現大家熟知的肝纖維化和肝硬化。

肝纖維化共分0~4期，4期就屬於肝硬化，目前F3（重度肝纖維化）患者的C肝口服新藥，有健保補助，但根據高醫副醫和3家區域醫院的最新研究，追蹤1281名C肝患者長達5年發現，相較於輕度纖維化且已治癒者，中度肝纖維化還沒治癒者，罹患肝癌風險達6.55倍。

高醫附醫肝膽胰內科教授余明隆說，我國過去感染C肝的民眾約50萬人，目前剩約38萬人，當中10萬多人屬於中度肝纖維化；他強調，C肝患者若在中度肝纖維化時，就透過口服新藥治癒，後續罹癌風險，遠低於「重度以後才治療者」，希望政府放寬健保給付標準，讓患者能早一點接受治療。

余明隆表示，一個患者的藥費約25萬元，若要一次增加10萬多人「絕對有困難」，但其實，這10萬多人當中，有5萬多人根本不知道自己罹病，所以不會一次湧進那麼多患者，此外，也可先從中度感纖維化、又同時合併危險因子者來著手，危險因子包括男性、B肝、肥胖、糖尿病者。他最後強調，民眾應定期健檢，一旦發現生病，更應儘速治療。

(中時 )