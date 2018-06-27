小心肝！C肝加上中度纖維化 肝癌風險飆破6倍

友善列印
中時

肝炎患者拖延治療，擔心人生和肝臟一起「變色」！一項國內最新C肝研究指出，相較於輕度纖維化（F0、F1）且已治癒的患者，中度肝纖維化（F2）未治癒者，罹患肝癌風險達6.55倍；醫師指出，國內C肝中度肝纖維化患者，現約10萬多人，當中有5萬多人甚至「不知道自己生病」，建議民眾應定期健檢，發現生病了更應及早治療。

我國去年首度將C肝口服新藥「有條件的納健保」，讓患者有傳統干擾素以外的選擇，除了治癒率超過9成，副作用更大幅降低。台灣肝病醫療策進會理事長高嘉宏解釋，肝臟經C肝病毒感染後，會反覆發炎，出現「損傷、結疤又修復」的無限循環，隨著疤愈來愈多，就會慢慢出現大家熟知的肝纖維化和肝硬化。

肝纖維化共分0~4期，4期就屬於肝硬化，目前F3（重度肝纖維化）患者的C肝口服新藥，有健保補助，但根據高醫副醫和3家區域醫院的最新研究，追蹤1281名C肝患者長達5年發現，相較於輕度纖維化且已治癒者，中度肝纖維化還沒治癒者，罹患肝癌風險達6.55倍。

高醫附醫肝膽胰內科教授余明隆說，我國過去感染C肝的民眾約50萬人，目前剩約38萬人，當中10萬多人屬於中度肝纖維化；他強調，C肝患者若在中度肝纖維化時，就透過口服新藥治癒，後續罹癌風險，遠低於「重度以後才治療者」，希望政府放寬健保給付標準，讓患者能早一點接受治療。

余明隆表示，一個患者的藥費約25萬元，若要一次增加10萬多人「絕對有困難」，但其實，這10萬多人當中，有5萬多人根本不知道自己罹病，所以不會一次湧進那麼多患者，此外，也可先從中度感纖維化、又同時合併危險因子者來著手，危險因子包括男性、B肝、肥胖、糖尿病者。他最後強調，民眾應定期健檢，一旦發現生病，更應儘速治療。

(中時 )

雜草叢生路破損 大里運動公園乏… 大群館遭惡意扭曲 網友說出真相…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。