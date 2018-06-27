大群館遭惡意扭曲 網友說出真相後轟：別把文大當軟肋

國民黨新北市長參選人侯友宜。(中時資料照)

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中時電子報
/綜合報導

選舉白熱化，國民黨新北市候選人侯友宜妻子名下的文化大學宿舍大群館，最近頻被對手、名嘴大作文章，指侯妻拿到很多租金、館內公安有問題等，讓侯友宜氣得說，「我是見過地獄的人，有本事衝著我來」。一名文化大學畢業的網友在臉書上po文表示，20年文化大學附近房子一學期房租是2.3萬元，比現在的大群館1.8萬元貴很多，要爆料者徹查文化大學附近山上套雅房行情及居住狀況，再來討論大群館的問題。

《聯合報》報導，一文化大學畢業的余姓網友在臉書上po文表示，20年前他在文化念書時，租來的一間五樓頂樓雅房內，約莫只有一個停車格的大小，內含一張桌子、一組達欣牌的塑膠衣櫥及一張床墊，「也就這樣了...」加上它地處於賣蛋餅的攤販樓上，一早都在吸油煙味。

余說，當時像這樣的房間，一學期則須2萬3的房租，比近來屢爆爭議的大群館一學期房租1萬8千2百元還來得貴許多。若是現在，如果是在學校附近的山中華廈，一學期收你3、4萬也很正常，「只要在山上隨便拜訪一下文大的學生，自行租來的套雅房，通常都會比其他大學的租屋環境還來得擁擠，費用其實也偏高。」

他說，委員要是有空，可以調查山上套雅房的行情在哪裡，並呼籲別把文大當軟肋，文化畢業的，很多都很兇。

對此，網友說，「愈打票愈多！房子是私人的，學校是私立的，收費比別處便宜，民代東拉西扯，整天吵個沒完，學生下學期沒地方住，就住進立法院去」、「不合法就拆了阿，拖什麼啊?無非就是想凌遲」。

(中時電子報)

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