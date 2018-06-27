捕熊？美國空軍在俄國後院的基地群

2018年06月27日 17:10 中時電子報 江飛宇

川普政府預在在2019年花費8.28億美元，在歐洲更新與擴展一系列的美軍基地，以防止俄羅斯可能侵略盟友。其中以空軍項目的預算佔了約一半，許多美軍基地都緊鄰俄羅斯西部邊界。

防衛新聞(defense news)報導，還只是幾年前，美軍正在縮小在歐洲的駐軍規模，但如今歐洲威脅倡議(European Deterrence Initiative,EDI)再次興起，在歐美軍的投資大舉增加，主要原因是擔心俄羅斯入侵歐洲國家(例如拉脫維亞)，美國空軍必須能夠迅速作出反應。因此，原先部署在德國和英國的的北約空軍基地，和前東歐集團的重要機場都要有所改進。

美軍駐歐洲司令部司令柯蒂斯．斯卡帕羅蒂將軍(Curtis Scaparrotti)承認了這些計畫，他表示，2018~2019財政年度的預算，要求空軍基地「能夠在緊急情況下迅速接收第四代和第五代戰機、密拉空中攻擊機、轟炸機和空中機動飛機。」

愛沙尼亞的阿瑪瑞空軍基地(Amari AFB)幾乎就在俄國家門口，2018年已播出1600萬美元的預算，更新該基地的加油基礎設施、戰機停機坪和寛闊滑行道，使它可以容納A-10、F-15、F-16、F-22和F- 35等各色戰機。

原先是東歐共產陣營的匈牙利，境內的凱斯凱梅特空軍基地(Kecskemet AFB)也已有美軍部署，2018年撥出5600萬美元預算，以擴充儲油設備、滑行道等部分，以適應F-15、A-10和C-5重型運輸機。

同樣是東歐國家的斯洛伐克，國內的馬拉茨基空軍基地(Malacky AFB)從2018年起就開始擴建能夠容納F-15和A-10的機庫，2019年則要建立新的彈藥儲存設施。

北約老成員挪威的雷根基地(Rygge AFB)，2019年要以1380萬美元來更新滑行道。

2013年至2016年曾擔任美國駐歐洲空軍指揮官的法蘭克．戈倫茲將軍(Frank Gorenc)說：「我們曾忽視歐洲該有的防務，現在已經重新認識到，提高美國在歐洲威懾能力的必要性。」

他表示，雖然這些似乎是尋常的機場改進，但是這可使美國空軍在歐洲具有廣而分散的大面積實力，能夠因應較多重的威脅。

美國陸軍在歐洲的部署也有強化，25億美元預算將繼續購置新裝備，包括史崔克輪式甲車和新的戰鬥直升機。

可以注意到美國在歐洲軍備仍是以空軍為最主要力量，因此俄羅斯的各種地對空飛彈是很主要的威脅，目前還不清楚美國及其盟國如何對付這些問題，不過一個看法認為，由於北約空軍基地數量很多，如果莫斯科想要削弱美國的空中力量，他們將面臨多個東歐國家反擊的困境。

一位助理說：「他們(指俄國)想同時面對幾個北約國家?」

(中時電子報)