一見雙雕藝術季7月登場 光雕新視界搶先看

一見雙雕藝術季將在7月登場，雲嘉南濱海國家風景區管理處以鹽田奇蹟為主題，在臺灣鹽博館打造「光雕新視界」，由網友票選命名的鹽精靈「海蘿拉」也提前亮相。（莊曜聰攝）

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「一見雙雕藝術季」鹽雕展區之一的「光雕新視界」將於7月1日起開展。(莊曜聰攝)

「2018一見雙雕藝術季」7月即將熱鬧登場，雲嘉南濱海國家風景區管理處以鹽田奇蹟為主題，請專人設計鹽精靈鹽雕，配合燈光特效，在臺灣鹽博館展區打造「光雕新視界」，27日搶先亮相，鹽精靈在網路的公開命名票選出爐，由「海蘿拉」拔得頭籌，也正式命名。

隨著暑假到來，台南沿海盛事「一見雙雕藝術季」也跟著登場，這項活動已經邁入第7年，沙雕展區移師馬沙溝北航道堤岸，更首度前進市區大遠百前廣場，鹽雕則有臺灣鹽博館、七股鹽山兩處場地。

雲管處處長徐振能指出，由於今年正好是井仔腳鹽田200周年，井仔腳鹽田是全台現存唯一量產日曬鹽的鹽場，珍貴的「天日鹽」可說粒粒皆不易，就以此為發想，將曬鹽過程結合神話故事，創作出太陽神及鹽、風、海、水、岩等精靈，遊客從書本樣式的「時光之門」穿越，彷彿置身鹽晶夢幻世界。

一見雙雕活動藝術總監陳坤田說，團隊利用鹽、保麗龍、鐵等複合材料製作出可愛的精靈公仔及3D晶體牆壁，結合在地天日鹽的故事，呈現出與以往鹽雕不同的角度，多了在地精神及神秘感。

「光雕新視界」27日率先亮相，由5位舞者扮演精靈角色，以海洋風情現代舞呈現鹽雕意象，還有交通部觀光局的「喔熊」組長也到場讚聲代言，「光雕新視界」將於7月1日開展，替一見雙雕藝術季活動暖身，7月15日起還有一系列優惠，遊客還可搭小火車暢遊鹽博館、七股鹽山雙展區。

(中時 )

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