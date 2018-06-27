台灣人最愛ㄍㄧㄥ的10件事 ！背後原因超爆笑

2018年06月27日 17:18 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

台灣人刻苦耐勞，常說「吃苦當吃補」！根據DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》調查發現，台灣人最愛ㄍㄧㄥ的10件事，除了為了責任、為了自我挑戰，或者讓家人過得更好，推敲背後原因，竟大都是為了「面子」問題而咬牙苦撐。

台灣人最愛ㄍㄧㄥ的10件事：

●No.1 為了薪水一再加班

好不容易忙完，卻在下班前的最後一刻被老闆增加工作，雖然很想說不，但為了糊口飯吃，總是忍痛繼續加班。

緊繃程度：★★★★★

●No.2 在社群上假裝自己過得很好

「拍照上傳打卡」似乎成了現代人「曬生活」的方式之一，可能有些人明明生活很平淡，還是會刻意製造出一點驚喜，讓社群上的朋友感覺自己過得很精彩，把面子ㄍㄧㄥ住。

緊繃程度：★★★★☆

●No.3 人云亦云跟風

近年來台灣最美的風景已經快變成「排隊」，舉凡厚奶茶、透明奶茶、髒髒包…等，只要一爆出什麼新的超夯產品，馬上就會出現喪屍瘋狂排隊搶購。即使實際上並不需要，也會為了「跟風」跑去排隊。

緊繃程度：★★★☆☆

●No.4 房貸、車貸等還貸人生

許多人在出社會後可能為了讓自己條件更好、為了準備結婚而開始買車、還是買房，但口袋又不夠深，而開始了還貸款人生，把各種貸款背在身上，因此生活再苦再累也都要咬牙ㄍㄧㄥ下去。

緊繃程度：★★★★☆

●No.5 不能拖累隊友的馬拉松

近年來跑馬拉松成為一種流行，但許多人跑到剩最後一哩路時，即使身體沒力了，但看到已經抵達終點的人，以及為了證明自己可以，給在終點等待你的親朋好友們，又會選擇努力ㄍㄧㄥ下去跑到終點為止！

緊繃程度：★★☆☆☆

●No.6 拍照後一定要修圖美肌

隨著手機越來越發達，相機功能也越來越強大，拍照如果沒有「美肌」修圖一下，就不敢po上網，最主要原因就是，想讓大家覺得自己還保有青春年華。

緊繃程度：★★★☆☆

●No.7 就算貸款也要出國追高學歷

出國唸書並不是人人都有機會，有些人是為了達成父母的期待，但大部分人都是為了有一個更漂亮的學歷，不想輸在起跑點上，因此怎麼樣都要拿一個學位回來。

緊繃程度：★★★★★

●No.8 美食當前手機要先吃

因應現在人愛拍照打卡的習慣，每次家人朋友聚會吃飯，儘管再餓，為了有美美的照片可以炫耀，也要讓「手機先吃」。

緊繃程度：★★★☆☆

●No.9 重訓再多一秒肌肉就能大塊點

運動風氣盛行，現代人越來越重視自己的身材，想要減重第一步就是重訓，但健身房裡許多人，其實會為了耍帥、愛面子，即使快沒力了也要硬ㄍㄧㄥ到最後一刻才放下。

緊繃程度：★★☆☆☆

●No.10 面對新環境看起來還很罩

剛到一個新環境，沒有朋友時多少會顯得恐懼，不過很多人會很在意別人是如何看待自己，因此ㄍㄧㄥ出堅強的一面，想在他人面前留下好的第一印象，看起來天不怕地不怕。

緊繃程度：★★★☆☆

(中時電子報)