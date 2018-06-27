飛官吳彥霆遺孀親筆信勉傘兵秦良丰：能活著就是最棒的事

吳彥霆遺孀親筆信。（國防部提供）

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中時
楊佳穎

陸軍航特部上兵秦良丰日前在操演過程中發生墜地意外緊急送醫，目前病情趨於穩定，並轉院至台北三軍總醫院繼續接受治療。國防部27日則在臉書PO出已故F-16飛官吳彥霆遺孀芳瑩的親筆信，鼓勵秦良丰無論未來復健之路多漫長多累，都要好好堅持下去、不放棄，「挫折時，想想至少還能活著，能活著就是最棒的事了。」

三總神經外科部主任陳元皓昨日在國防部例行記者會中指出，秦良丰受傷至今已一個多月，經過台中沙鹿童綜合醫院全力搶救醫治後，目前生命徵象穩定，但因受傷當時所造成的高位頸椎急性脊髓損傷已逐漸進入亞急性期，評估秦良丰神經功能仍有受損，目前還需使用呼吸器，後續會繼續提供呼吸訓練、高強度復健，並安排治療重症病患的高壓氧艙來輔助治療。

陳元皓也說，為使秦良丰病況能持續好轉，已立即由三軍總醫院院長蔡建松親自召集神經外科部、復健部、高壓氧中心、精神醫學部、中醫部、臨床藥學部、護理部及社服室等各職類醫護人員，編成專責醫療團隊，盼藉醫療團隊組織分工治療，提高秦良丰治癒率。

國防部27日也PO出吳彥霆遺孀芳瑩寫給秦良丰的一封信，她在信中指出，聽到吳彥霆出事那天下午，心裡很著急，心想受傷都沒關係，既使不小心斷了一隻手或腳，只要能回來就好，「可惜事與願違，我先生再也無法回家了。」

芳瑩接著說，秦良丰能平安回來，爸爸媽媽一定是最開心的，「未來請務必好好孝順父母，如果可以的話，多多行善幫助他人會更好。如果我先生還活著，他一定也會如此的。」

芳瑩最後也鼓勵秦良丰，上帝關了一扇們，必打開另扇窗，無論未來復健之路多漫長多累，都要好好堅持下去、不要放棄，「挫折時，想想至少還能活著，能活著就是最棒的事了」，並祝福秦良丰早日康復。

(中時 )

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