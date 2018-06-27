堅持基隆輕軌南港段地下化？林右昌：追加經費由台北負擔

2018年06月27日 17:16 中時 張穎齊

基隆市長林右昌今（27）日在七堵進行訪視基層座談會中指出，基隆輕軌最快明年底或後年初動工，可行性評估報告也出爐，若台北市堅持在南港段走地下化，追加經費由台北負擔。（基隆市政府提供）

基隆市長林右昌今（27）日在七堵進行訪視基層座談會，他指出，基隆輕軌下半年將進行綜合規畫，最快明年底或後年初動工，交通部鐵道局也已完成可行性評估，南港展覽館至南港車站不論走高架、平面、地下都可行，中央與台北都有共識，若台北堅持這段走「地下化」，追加經費由台北負擔。

林右昌指出，鐵道局已完成基隆輕軌可行性評估，南港展覽館至南港車站1公里段以及基隆西岸會展旅運中心至基隆車站700公尺段，無論走高架、平面、地下，技術上都可行，只是在經費與交通影響上會有差異，中央與台北都有達成共識，但若台北堅持將這段走地下化，追加經費將由台北負擔。

「基隆輕軌是所有前瞻軌道計畫中，最有共識、CP值最高的計畫！」林右昌說，屆時輕軌施工有可能採分段施工，台北部分由台北捷運局施工，新北到基隆段由交通部鐵道局施工，如此將會大幅縮短施工期限。

林右昌表示，基隆輕軌從原本單軌設計改為雙軌，差異在於運量、班次與運行效率，單軌變雙軌後，1小時可開到10至12班，等於5至6分鐘1班，從基隆出發到南港只要25.5分鐘，比火車還快，因為輕軌不但起速快、停站時間也短，鐵道局完成評估結果後，接下來會報到行政院核定，下半年進行綜合規畫，最快明年底、後年初動工。

鐵道局主任秘書溫代欣則表示，南港與基隆的延伸段，不論走高架、平面、地下，工程技術上都可行，但走地下是最貴的，平面最便宜，確切的經費數據尚未出爐；而南港段部分，台北是有提出依照規定分攤經費，基隆段部分，鐵道局建議走平面，如此可配合周遭景觀、海港等造型設計。

(中時 )