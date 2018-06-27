最優質的蓮子就在這！吃蓮花大餐體驗採蓮子

2018年06月27日 17:20 中時電子報 綜合報導

桃園好好玩，只怕你玩不完！桃園觀音區正值蓮花季，快趁暑假之際帶著家人來賞蓮、吃蓮花。「大田蓮花餐廳」是2016海客之都的認證餐廳，將蓮花入菜，甚至提供剝蓮子的體驗活動，讓大人小孩玩得盡興。

大田蓮花餐廳栽種百葉蓮，蓮花季盛開美景吸引眾多遊客前往。/中時電子報提供

莊老闆原本從事總舖師的工作，退休後回到老家過著田園生活。當時擔任大堀溪生態保育協會總幹事的他，查覺到自家環境的汙水危機，於是將稻田改種植蓮花來檢測水質，沒想到蓮花盛開的美景反而吸引觀光客前來。因著與蓮花的緣分，一家人創立了「大田蓮花餐廳」，開始研發蓮花入菜的菜色以及研究生態，漸漸地開始有園區解說、DIY體驗活動，讓遊客對蓮花有更進一步的認識。

「大田蓮花餐廳」採無毒自然種植，出產新鮮優質的蓮子。/中時電子報提供)

說到「大田蓮花餐廳」的餐點，可是出自桃園地區知名的總舖師之手。像是蓮花沙拉、蓮子雞捲、蓮藕排骨湯、荷葉八寶飯、梅漬蓮藕片等，都是來到「大田蓮花餐廳」必點的菜色。其中，蓮花沙拉是使用蓮花花瓣盛著水果，必須搭配花瓣一起入口，如此可中合花瓣的苦澀味，清爽又獨特；而荷葉八寶飯的荷葉也是有其用途，可以吸收過多的油脂，吃起來不油膩又有荷葉香，是很有人氣的經典料理。

隨著國人保健觀念崛起，蓮子的需求量變大，莊老闆表示，他們的目標是將採無毒、自然種植法的蓮子做出品牌，讓桃園觀音區的蓮子擁有最優質的品質。許多人都認為蓮子的心很苦應該去除，但其實蓮心具有高營養價值，泡茶飲用可清涼降火。因此，莊老闆栽種百葉蓮是因為蓮心不苦，並堅持生產「不去心、不剝膜」的蓮子，而且每年都會將土壤、水質、蓮子送去品質檢驗，確保品質持續維持在最高水準。

最新鮮、最優質的蓮子就在「大田蓮花餐廳」，除了享用蓮花餐還能大飽眼福欣賞蓮花盛開美景，也能透過專人解說更認識蓮花生態，暑假期間不妨帶著孩子來場蓮花一日遊吧！

【大田蓮花餐廳】

地址：桃園市觀音區大崛里大湖路二段193號

電話：03-4988567、03-4988608

(中時電子報)