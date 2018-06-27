花蓮縣振興觀光展現大手筆、住兩晚就送好禮十選一！

2018年06月27日 17:26 中時電子報 綜合報導

為了迎接即將到來的暑假旅遊旺季，花蓮縣政府結合花蓮縣民宿協會、花蓮縣觀光旅遊民宿協會、花蓮縣國際民宿協會及縣內休閒旅遊與伴手禮業者，推出「花蓮住兩晚，好禮十選一」活動，民眾只要在7月1日至12月27日，在參與本次活動的花蓮旅館或民宿住兩晚以上(不限平、假日)，即可從十項好禮中任選一項。

縣府觀光處處長彭偉族表示，為提振花蓮觀光，推廣縣內旅遊並創造觀光產業商機，特別結合縣內63間旅宿及觀光業者，推出物超所值的住宿優惠方案，只要民眾於活動期間內至此次活動合作的旅館或民宿住兩晚以上，即可從十項價值超過千元的好禮中，免費任選一項！他呼籲全台民眾把握機會蒞臨花蓮，體驗獨具特色的旅館、民宿，享受花蓮豐富的旅遊活動!

十項好禮包含鲸世界的雙人賞鯨體驗、新光兆豐休閒農場門票2張、溯溪王的雙人溯溪體驗或夜間抓蝦烤肉、詹姆士漆彈的雙人漆彈體驗、台灣觀巴的雙人花蓮遊(太魯閣一日遊或知性之旅半日遊)，此外還有長城國際租賃的平日租車、瑞勳國際旅行社的雙人一日遊(台北至花蓮或花蓮至台北、太魯閣線或縱谷線)及超值伴手禮。

花蓮縣旅館與民宿均踴躍參與住兩晚好禮十選一的活動。（花蓮縣政府提供）

遊客可依據本身的旅遊規劃自由選擇，並在訂房時告知旅宿業者欲參加本活動及選定何種好禮，並請業者協助預定，參與本次活動的旅宿名單及活動辦法，詳情請見活動網站，各住宿房型及價格請洽各旅宿業者。

花蓮縣政府觀光處將於6月30日至8月12日舉辦「2018花蓮奇萊傳說III夜之谷」活動，另萬眾期待一年一度的「夏戀嘉年華」亦於7月7日至14日舉行，歡迎民眾共襄盛舉，一起遊花蓮，享好禮！

（花蓮縣政府廣告）

(中時電子報)