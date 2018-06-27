投資外幣坑400人 赫德森公司違法吸金26億

2018年06月27日 17:29 中時 曹婷婷

違法吸金的赫德森公司幹部遭查扣許多名牌包。(曹婷婷翻攝)

英商赫德森公司台灣辦事處代表人梁永堅、亞洲區副總裁梁國強等13人，涉嫌從2007年起以投資外幣定存名義，吸引400人投資，11年來共計在北中南違法吸金逾26億元，檢調赴幹部住處遭搜索，家當清一色都是名牌、精品，生活闊綽，台南地檢署依違反銀行法起訴梁永堅、梁國強等13人，2名梁姓男子遭羈押禁見。

赫德森公司以HCB集團海外定存名義，提供美金、歐元、英鎊及人民幣等外幣定存，對外吸收資金，今年初有遲延返還到期本金、利息情形，研判有倒閉前兆。南檢調查，赫德森公司為英商公司，在台有辦事處，但HCB公司則無相關資料認定真偽。

台南檢調3月指揮台南市調查處、台北市調查處、中部地區機動工作站、南部地區機動工作站等近100名調查官，同步搜索赫德森公司高雄市、台南、台中、台北營業處所及梁姓男子等人住所共9處，查扣大批業績資料、投資契約、投資文宣等文件，並傳喚該公司主要幹部及部分投資人，同時聲請查扣赫德森公司及4名主管名下財產及名牌精品，總金額計1600萬餘元。

檢方指出，梁永堅等13人從2007年7月間起在赫德森公司台灣辦事處、台中、台南及高雄辦公室等處訓練業務員，再由業務員透過說明會或私下招攬等模式，對不特定人招攬投資HCB公司各項金融商品，均保證1年可領8％利息，或18個月即可獲利20％。

投資人投資款項均依業務員指示，匯入HCB公司設於香港上海匯豐銀行（HSBC）英國倫敦牛津街分行等境外帳戶，投資期間的配息，則由前開境外帳戶匯予投資人，投資期滿後，投資人可申請將款項贖回或繼續投資任一前述金融商品。

檢方指出，一旦業務員成功招攬客戶新增投資或續約投資商品，均可領到投資金額3至7％獎金，業務員上線則可領到0.2％至0.5％獎金；梁永堅及梁國強就台灣投資商品業績，均可領到1％獎金。13人被依違反《銀行法》提起公訴，目前5人具保、2人在押。

梁永堅等人11年招攬近400位投資人加入上述各項投資方案，違法吸金約美金8803萬7559元，折合台幣約26億4112萬6770元，檢調查扣該公司幹部名下財產幾乎清一色坐擁名表、名牌包。

(中時 )