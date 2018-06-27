中央準公共化托育政策 林佳龍建議直接補助家長減輕托育人員負擔

2018年06月27日 17:28 中時 陳世宗

行政院日前推出0至2歲準公共化托育政策，規劃由政府協助支付每月6000元托育費給保母或托育中心，外界擔憂可能出現保母或托育中心行政負擔加重、補助款項入帳時間落差等問題，盼補助能直接提供家長。

台中市長林佳龍表示，準公共化托育政策事關台中托育一條龍政策的發展，他主動商請多位立委進行協調，建議中央參考台中模式直接補助家長，讓托育人員的工作能夠更單純，提供家長平價且優質的托育服務。

市議員鄭功進於27日市議會市政總質詢，關心中央所公布的準公共化托育政策，規劃6000元補助將直接給予0到2歲嬰兒家外送托的保姆和托嬰中心，將把行政作業加諸給保姆和托嬰中心，而且很多保母都是一人單獨作業，加上政府補助會有時間落差，恐怕也可能影響保母生計，擔心將對台中托育一條龍政府造成影響。

林佳龍表示，自104年市府推出「托育一條龍」政策以後，讓許多的家長能享受到平價且優質的托育服務，背後的功臣是所有的托育人員，才能讓孩子們受到好的照顧。

林佳龍說，因中央準公共化托育政策，事關托育台中一條龍政策的發展，他主動建請立委何欣純、張廖萬堅、洪慈庸召開協調會，建議中央參考台中托育一條龍的方式，直接補助給家長，讓托育人員的工作能夠更單純，而不是把行政負擔加諸給保姆和托嬰中心，另也希望中央對地方政府的經費補助應一視同仁、全國一致。

立委張廖萬堅、何欣純等人27日也舉行記者會，建請中央參採台中模式，將0到2歲托育補助，直接補助家長。

(中時 )