台南市確診第7例境外移入登革熱病例 東南亞出差染疫

2018年06月27日 17:47 中時 曹婷婷

台南市一名49歲、家住佳里區男子，6月中旬因公務至柬埔寨及越南出差，返國隔天，6月19日出現發燒症狀，曾多次就醫，6月22日出現紅疹，6月26日確診是今年登革熱境外移入第7例病例。台南市政府登革熱防治中心提醒醫療院所，目前正值暑假出國探親旅遊之際，應加強有東南亞國家旅遊史之病患通報，方能及早啟動相關防疫機制。

登革熱防治中心陳怡主任表示，該病例為居住佳里區禮化里的民眾，6月12日至6月18日因公務至柬埔寨及越南，6月19日出現發燒症狀，曾多次就醫，6月22日出現紅疹，6月25日再至醫院就醫，經採檢進行登革熱NS1快篩為陽性，醫院通報衛生單位後，26日經疾病管制署確認為登革熱病例。

台南市政府登革熱防治中心在接獲病例通報後，即立刻進行住家環境孳生源巡查清除工作及住家內放置噴霧罐，並於26、27日完成工作地及住家戶內外環境化學防治措施，現持續加強巡查周圍環境清除孳生源。

因病例已於社區活動長達7日，個案曾至工作地及外縣市活動，若於社區遭登革熱病媒蚊叮咬，容易造成社區疫情擴散，因此請佳里區禮化里及永康區永明里民眾加強「巡、倒、清、刷」及防蚊措施，另請周圍醫療院所提高警覺並加強通報。

登革熱防治中心再次呼籲，正值暑假期間，民眾如前往登革熱流行地區應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑、居住在有紗窗、紗門或空調設備的房舍，以降低登革熱感染之風險。返國入境時如有發燒等疑似症狀，應主動告知機場檢疫人員；返國後2週內如出現不適症狀應儘速就醫，並主動告知近期旅遊史，以利醫師早期診斷、通報及治療。

(中時 )