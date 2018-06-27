正修科大藝思意遊聯展佛光山登場

2018年06月27日 17:48 中時 林雅惠

以「佛、禪」為主題的光影裝置藝術，加上正修科大時尚系師生金工藝術、立體造型等120件設計作品現身「佛光山佛光緣美術館」，藉由光影投射變換配合白胚布穿透空間，投影機四方投射，結合寧靜音樂，令人神遊其中。

由佛光緣美術館總部及正修科大時尚系共同主辦的「藝思意遊─正修科技大學時尚生活創意設計系師生聯展」在佛光山佛光緣美術館登場，「藝思意遊」取「亦師亦友」，展覽首度集結時尚系專、兼任教師與歷屆學長姊優秀作品移師校外展出，分別有金工藝術、立體造型、平面繪畫、海報設計、數位攝影、包裝設計、學生得獎與優秀專題及數位影像，共展出119件作品及1件數位投影。

「佛‧禪」光影裝置藝術以「佛、禪」為主題，集結設計競賽及時尚系學生透過自己對「佛」、「禪」的感應及內心思維，運用佛像、佛手印、佛和禪字為元素創作，經由掃描與數位剪輯成光影裝置。

「金工藝術」則由獲國家工藝獎肯定的蘇小夢老師操刀，以大量金銀線細工刻意創作出思古的細緻與精巧，加上珊瑚、珍珠、琺瑯材質的情感應用，讓「牡丹花飾」作品呈現復古銀飾閨閣華麗與嬌氣。

獲高雄獎肯定的張錦郎老師立體造型則將藝術與生活完美結合，運用雕塑手法表現實用容器，作品「富裕(茶倉組)」象徵有容乃大的滿足感。

由佛光緣美術館總部及正修科大時尚系共同主辦的「藝思意遊──正修科技大學時尚生活創意設計系師生聯展」即日起在佛光山佛光緣美術館展出至7月29日。

(中時 )