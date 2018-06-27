永安樂齡中心91歲阿嬤彩繪出青春生命

2018年06月27日 17:48 中時 林雅惠

永安區樂齡學習中心成果發表，阿公阿嬤的學習精神令人感動不已。（林雅惠攝）

高市永安區樂齡學習中心27日舉行老頑童生命故事繪本成果發表會，邀請在地社團與維新國小附設幼稚園學童共同觀畫聽故事，樂齡阿公阿嬤們娓娓道來的人生酸甜苦辣，讓現場民眾感動不已，氣氛溫馨動人。

「彩繪人生新方向-高齡者生命故事繪本創作」課程在歷經5個月的生命故事回顧與繪畫技巧教學，已有豐富作品產出並彙集成「永安老頑童、彩繪心生命」繪本。

此次展出12位樂齡阿公阿嬤24幅生命故事畫作，畫作主題多元，也見證了永安地區發展的時代故事，雖然許多阿公阿嬤是第一次擲起畫筆，但看畫的民眾都對這群老頑童的美麗創作讚嘆不已。

藉由生命故事繪本成果展出，樂齡阿公阿嬤感到更有信心，未來將有更大的動力，繼續揮灑畫筆；其中91歲的洪尤錦阿嬤是年紀最高齡的畫家，這次展出的作品除了畫出她的青春歲月，也畫出了鹽田事業，展現出剛毅不屈的精神。

高雄市社區深耕永續發展協會理事長林美春表示，希望透過樂齡阿公阿嬤豐富的人生經歷與終身學習精神，鼓勵並啟發更多長輩走出家門參與學習，繪本也將分享給高雄市各樂齡學習中心，讓更多人一同感受這群永安老寶貝們彩繪的心生命。

(中時 )