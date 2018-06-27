喝汽水會變笨？三餐「6要1不」腦容量UP！

2018年06月27日 18:17 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

腦的大小是天生的？其實腦容量可不是鐵板一塊，即使是成人甚至老年人，腦還是可以變大，生氣勃勃，握在手裡的方向盤和油門，是吃進嘴裡的食物。

荷蘭伊拉斯謨斯大學醫學中心教授墨妮莉姬（Meike Vernooij）研究團隊經過10年追蹤，從蔬果、穀類、紅肉、茶、酒等將近400種日常食物裡抽絲剝繭，發現吃對了，和腦容量擴大呈現正相關。

4200多位受試者的平均年齡是66歲，團隊一一記錄他們的飲食內容，再比對他們每年的大腦核磁共振影像。從幾萬張照片上可以看出來，大腦總容量；以及由神經元組成，掌管思考能力的灰質；負責連絡和協調不同腦區，會影響學習力和自我控制力的白質；還有儲存記憶的海馬迴，它們的尺寸統統和吃下肚的東西有關。

這項發表在《神經學（Neurology）》期刊的報告歸納出，一天三餐有「6要1不」，6類食物攝取愈多，大腦組織跟著強壯，這些食物是：

● 全穀類

● 堅果

● 乳製品

● 蔬菜

● 水果

● 魚類

但生活中有一項很容易誤踩、使好食物健腦效果毀於一旦的地雷，那就是「含糖飲料」。數據顯示，含糖飲料例如汽水喝得多的人，腦容量比較小。炎夏補充水分，建議還是白開水最好。

沒有「超級食物」，只有「超級組合」

每年在全球不同國家，總會被鼓吹起一波波「超級食物」熱，藍莓、花椰菜、亞麻籽……等等都曾被捧成天天吃就能抗氧化、顧腦血管、增強腦力的超級食材，但此次報告明確反對這類說法。墨妮莉姬強調，腦容量變大和飲食間的關係可不是單一食物做得到的，而是多種食物通力合作的綜效。「在各種食物成分和營養物質間可能發生很多複雜相互作用，根據我們的分析，同時吃好幾種健康食物的人，腦組織體積更大，」她說。

沒有健腦的單一食物，一頓飯裡多種食材都吃到才有效。(圖片來源：Shutterstock）

墨妮莉姬提到，有其他研究顯示，大腦容量較大的人有更好的認知能力，所以改善飲食質量可能是維持高齡者認知功能的一個好方法。另一方面，過去也有研究報告指出改變飲食型態，比如多吃地中海飲食，有機會延緩神經退化性疾病，例如阿茲海默症。她指出，這次試驗結果顯示吃下肚的營養可能是透過改變腦部結構，而使大腦的退化變慢。

墨妮莉姬也強調，這次的大規模調查分析雖然發現食物和腦容量相關，但還不能說兩者之間有因果關係。還需要更多研究，進一步揭露飲食質量和大腦健康的祕密。

(中時電子報)