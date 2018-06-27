受刑人出獄前「預習」重返社會 白天長照體驗悔悟

自主監外作業受刑人徐小姐，曾在長照中心工作重啟人生，目前已服刑出獄並獲長照中心留用。（張孝義攝）

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法務部矯正署自2017年執行受刑人自主監外作業來適應重回社會的「預習」，目前已有499人外出自主作業，23人獲廠商留用，桃園女子監獄的假釋受刑人徐小姐，經長照的自主作業，照護無法生活自理的長者，感悟過去犯錯的不該，重啟新生。

矯正署表示，為協助受刑人接軌未來職場，有助適應社會生活、提升就業職能，矯正署自2017年6月1日起推動受刑人自主監外作業，讓表現良好且1年內即將假釋或期滿出獄的受刑人，白天外出工作，晚上返監，漸進學習調適回歸社會的心態與就業職能訓練，讓有心改過的人獲得最大的支持，相較於受刑人於假釋或期滿後直接從監獄回到社會，更能減少對治安的衝擊。

矯正署指出，從2017年6月1日至2018年5月31日，1年來共核准499人外出從事長照、農作、食品包裝、金屬加工及環境清潔等工作，創造超過新台幣2000萬元之作業收入，並已有202人完成自主監外作業順利假釋或期滿出監，其中23人獲原廠商留用。

從桃園女子監獄假釋的徐小姐表示，她感謝獄方給她自主作業的機會，由長照看護中，照護失智、不能自理生舌的長者，讓她重新體悟人生，反省自己過去的不該，重新生活，也感謝佳安長照中心在她假釋後雇用她，讓她的母親因為她有正常的工作感到很安慰。

(中時 )

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