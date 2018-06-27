立委邱志偉爭取移地訓練經費 路竹高中足球隊赴馬成行

立委邱志偉爭取移地訓練經費，路竹高中足球隊赴馬成行。(林雅惠翻攝)

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路竹高中足球隊自成軍以來，比賽成績優異，是國內、外賽事的常勝軍，校長陳弘裕為增進選手們比賽經驗，拓展孩子們的國際視野，安排了「赴馬來西亞移地訓練比賽、參訪交流計畫」，惟礙於經費不足，遲遲無法成行，日前透過立委邱志偉爭取經費，由體育署和外交部共挹注40萬元，經費籌措終獲解決。路中足球隊去年到越南進行國外移地訓練，經費短絀的問題，也是透過邱志偉爭取到補助才得以順利成行。

陳弘裕校長表示，馬來西亞在2014年倫敦奧運亞洲區資格賽中，名列第十二強；FIFA國際足總的世界排名約170名，其職業足球運動發展為東南亞各國所借鏡。因此路竹高中今年選定馬來西亞做為交流對象，順勢配合政府新南向政策。

邱志偉有感而發：看到路中足球隊，就聯想到今年世界盃足球賽的冰島隊。冰島國家人口僅33.2萬，和我們北高雄八個行政區人口數總合31.9萬差不多。但首次進入世足賽32強的冰島，卻在世界盃踢和強隊阿根廷；也讓「非洲雄鷹」奈及利亞嚇出一身冷汗，震撼世人。如今冰島和該組另外2隊，形成三搶一晉級的局面。「冰島驚奇」給我們很大的激勵，也帶給我們相當大的啟示。

邱志偉進一步表示：冰島一年之中有七個月冰天雪地，無法戶外踢球，天然條件不足，又加上人口數極少，卻能締造「冰島驚奇」。可見我們發展足球運動，只要下定決心，持之以恆，「有為者亦若是」，同樣可以締造「路中驚奇」、「高雄驚奇」、以至於「台灣驚奇」。足球是全世界運動人口最多的項目，現在正值2018年世足賽期間，全世界都聚焦在這個四年一度的賽事，台灣也不例外，各級政府應借力使力，趁現在足球熱的當頭，大力推廣足球運動。

(中時 )

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