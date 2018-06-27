海巡署專屬巡護9號 赴馬紹爾護漁

2018年06月27日 18:06 中時 謝明俊

海巡署艦隊分署巡護九號船目前在馬紹爾群島整補，開放馬紹爾民眾上船參觀。〔海巡署提供〕

海巡署艦隊分署所屬巡護九號船從上個月下旬由台灣出發至西太平洋執行長期護漁任務，於6月21日進入我邦交國馬紹爾群島共和國進行整補，並在23日開放當地民眾以及海外華僑登 參觀，讓當民眾對台灣留下深刻印象，另外，巡護九號還與馬國國家警察隊、海岸防衛隊等相關單位針對海域執法，海難救助及取締漁船非法作業等議題進行交流合作。

巡護九號船是在上個月25日從高雄港啟航後，執行107年度第2航次中西太平洋公海漁業巡護任務，巡護期間自5月25日至7月23日止，巡護區域橫跨中西太平洋，歷經約3千餘浬航程（約5,600餘公里），該航次已登檢7艘我國籍漁船，慰問及致贈漁民生活物資，並於21日抵達馬國馬久羅港進行整補，本（27）日將再出港執行任務。

本次靠泊期間由帶隊官蘇冠瑋率隊拜會我國駐馬紹爾大使館、臺商同鄉會、駐馬國醫療團隊、ICDF國際合作發展基金會及當地華僑等機關；23日透過開放巡護九號船供馬國各界參觀的方式，讓馬國民眾更加了解我國在遠洋漁業巡護的能量及作為，成功地拓展海巡外交，鞏固我友邦情誼。

艦隊分署表示：我國積極參與「中西太平洋漁業委員會」（WCPFC）等區域性漁業組織，已與美國、紐西蘭、庫克群島、法國、澳洲及日本等6國建立公海相互登檢機制，藉由國際漁業合作共同執法，展現我國遠洋執法能力，善盡國際義務，確保漁船遵守國際漁業規範，有效維護我國漁民在公海作業之安全。

(中時 )