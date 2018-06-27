落實轉診中國中山「雁行」醫療啟航

中國醫藥大學附設醫院宣佈加入「雁行醫療團隊」27日建立「雙向轉診一條龍」與網絡簽署合作儀式，結合地區醫院及基層診所聯盟，帶動醫療網互助合作。（張妍溱攝）

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中山醫學大學附設醫院加入「雁行醫療團隊」與部立南投醫院等19家地區醫院、250家診所及3家居家護理所簽定策略聯盟，建立「智慧轉診平台」將雙向轉診快捷化。（張妍溱翻攝）

中國醫藥大學附設醫院與中山醫學大學附設醫院27日在健保署長李伯璋見證下，宣佈加入「雁行醫療團隊」各號召近300家醫療院所，組成社區醫療照護團隊，落實轉診制度，建立雙向轉診模式，避免民眾小病到大醫院就診浪費醫療資源。

中山醫大附設醫院與部立南投醫院等19家地區醫院、250家診所及3家居家護理所簽定策略聯盟，每日保留600個門診名額給轉診病患，由轉診中心提供掛號服務單一服務窗口讓專人辦理轉介病患，另「雙主治醫師」制度藉由「智慧轉診平台」醫院與診所醫師可雙向溝通。

中國醫藥大學附設醫院落實轉診制度，建立「雙向轉診一條龍」與網絡簽署合作儀式，結合地區醫院及基層診所聯盟，中國附醫醫師和診所醫師藉由平台即能幫民眾互相轉診掛號，診所醫師在經民眾同意後，也能看到原本就診資料，包含用藥、檢驗、檢查等。

中央健康保險署長李伯璋表示，中國醫藥大學附設醫院與中山醫學大學附設醫院，以實際行動支持分級醫療，帶頭進行醫療的上下游垂直整合，不但可以改善醫學中心壅塞的問題，讓醫院與診所互動合作信任，提升民眾醫療品質是一大福音。

(中時 )

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