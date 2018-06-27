拿到台灣身分證　美神父安德森：我是正港台灣人

2018年06月27日 19:00 中時 陳淑娥

美籍神父安德森開心拿到身分證，並感謝大家的幫忙。（陳淑娥攝）

美籍神父安德森在台無私奉獻長達47年，行腳足跡遍及北中南各地醫院、教會及社區，因功勳歸化取得我國國籍，27日獲頒中華民國身分證；安神父開心說，雖然早感覺像是一家人，但這張身分證讓我成為「正港台灣人！」

安德森是繼美籍神父曾顯道後，成為台中市第2位殊勳歸化成市民的外籍人士，27日在沙鹿天主堂獲頒中華民國身分證，安神父以一口流利的台語發表感謝詞。

今年73歲的安神父說，27歲時來台灣，從一開始學習台語，到彰化員林、高雄五甲等地進行服務，感受到台灣人不分信仰的熱情，隨然早融入這裡的生活，認同自己是台灣人，但這張身分證讓我成為正港的台灣人，目前最想趕快辦一張台中市民悠遊卡。

安神父表示，記得早期在員林車站等公車時，在地民眾竟然跟這個外國人問路，我還能以台語指引如何搭車，讓我感覺到大家是一家人。不過安神父逗趣說，搭計程車時不喜歡說台語，否則司機會一直好奇往後看他，開車就不專心了！

內政部移民署指出，目前因殊勳歸化我國國籍共有32位神父，甘惠忠神父於2017年1月取得，是全台第1位；而安德森神父則為台中市第2位取得身分證。

民政局表示，安德森神父在台善行義舉著有殊勳，沙鹿區戶政事務所日前主動派員前往安神父服務的教會，協助準備申辦歸化相關資料，取得我國國籍成為台灣人，歡迎他成為台中市民。

(中時 )