台韓互惠使用自動通關 國人往來更便利

2018年06月27日 18:11 中時 陳麒全

台灣與韓國於27日下午在桃園機場簽署「台韓互惠使用自動通關瞭解備忘錄」（MOU）及啟用儀式，內政部長葉俊榮（中）擔任主禮人，由駐台北韓國代表部代表楊昌洙（左）和我駐韓國台北代表部大使石定（右）共同簽署。（陳麒全攝）

南韓旅客註冊後，也可以使用e-Gate自動通關。（陳麒全攝）

南韓旅客使用e-Gate自動通關。（陳麒全攝）

南韓旅客使用e-Gate自動通關。（陳麒全攝）

台灣與韓國於27日下午在桃園機場簽署「台韓互惠使用自動通關瞭解備忘錄」（MOU）及啟用儀式，內政部長葉俊榮擔任主禮人，由駐台北韓國代表部楊昌洙代表和我駐韓國台北代表部石定大使簽署。國人即日起前往韓國，經註冊後即可開始使用韓國自動通關服務，大幅提升雙方人民入境通關的便利性。

葉俊榮在致詞時表示，台美於2017年11月1日啟用雙方人民互惠使用自動查驗通關系統後，內政部即擬定「外籍旅客信賴計畫」（Trusted Traveler Program），成立專案推動與他國在自動通關方面的合作。而台韓達成「互惠使用自動通關」，成為該計畫制定以來的首案外，亦顯示我國國境安全管理及e-Gate系統與國際標準接軌。

葉俊榮指出，我國e-Gate於2011年起試營運，當時國人使用率只有3％，截至今日為止，我國各機場、港口已設置66座自動查驗通關閘門，國人使用率已達51％。隨著我國使用自動通關的人數增加，不僅節省移民署查驗人員的人力；亦可吸引更多的國家與我國簽署互惠使用協定，並有助提昇我國國際觀光效能。

內政部指出，國人凡年滿17歲且持有效電子晶片護照，自即日起前往韓國，經註冊後即可開始使用韓國自動通關服務（SeS）。但如果是第一次前往的國人，因為韓國機場的註冊服務點多數是位於機場管制區外，所以入境時尚須經人工查驗通關。建議國人可於入境通關後或出境返回台灣前，預留時間前往註冊，完成註冊者即可使用韓國自動通關服務（SeS）出境，以後再次入出韓國均可使用。

台、韓雙邊人民交流日益頻密，2017年韓國旅客來台人數已突破105萬人，僅次於中國大陸、日本及香港來台人數；2017年我國民眾訪韓旅客亦將近89萬人；實施台韓互惠使用自動通關系統，大幅提升台、韓人民入出境的便利性，可望提高雙方人民至對方旅遊的意願，對於促進兩國觀光發展將有實質助益。

(中時 )