2018夏日風情‧泰雅蓮花季30日開跑 開幕上午免費入園

▲夏日風情‧泰雅蓮花季的泰雅潑水節，體驗打水仗的無限刺激與歡樂氣氛。（楊樹煌攝）

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▲泰雅渡假村的步步驚魂天空步道，欣賞泰雅風光及感受天空步道的驚魂。（楊樹煌攝）
▲夏日風情‧泰雅蓮花季系列活動，享受冷泉SＰＡ的快感。（楊樹煌攝）
▲夏日風情‧泰雅蓮花季，3公頃蓮花池有20多種蓮花，免費賞蓮。（楊樹煌攝）

暑假屆臨，南投2018夏日風情‧泰雅蓮花季，將在30日揭幕，開幕當天上午11時前，免費開放入園，蓮花季系列活動除有泰雅潑水節開戰、並有3公頃蓮花池免費賞蓮、自帶環保杯可享咖啡免費喝、冷泉戲水、泡湯，並有力與美原民歌舞及熱門樂團音樂饗宴可聆賞。

位於南投縣國姓鄉與仁愛鄉交界的泰雅渡假村，有最佳碳酸溫泉，是泡湯、住宿、露營及度假賞景好去處，時值暑假，蓮花盛開季節，又是旅遊旺季，泰雅渡假村也推出「夏日風情‧泰雅蓮花季」。

泰雅渡假村經理李浩偉表示，配合國姓咖啡蓮花季，將推出暑假消暑強打，是中部唯一，也是人們最愛的泰雅潑水節大戰、免費開放佔地3公頃的蓮花池，種植有20多種蓮花，姿態多樣，歡迎遊客前來體驗泰雅風情，享受國姓咖啡市集，自帶環保杯，國姓咖啡免費請你喝，並可邊喝咖啡邊賞蓮花盛開時。

在泰雅還可享受冷泉戲水、泰雅溫泉泡湯、文化表演、生態美景、天空步道、賽德克故事館、泰雅文物館、野炊烤肉趣，30日開幕當天上午11時前免費入園，歡迎民眾前往泰雅消暑戲水、賞蓮、品咖啡。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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