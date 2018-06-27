為求方便通關 航警局查獲航運站東慶公司偽造文書

2018年06月27日 18:45 中時 陳麒全

航警局查獲「東慶國際運通有限公司」偽造文書，在搜索該公司時，起出偽刻印章86枚、身分證影本79張、報關個案委託書21張、電腦主機1台。負責人及工作人員帶回調查訊問後，依偽造文書罪嫌移送桃園地檢署偵辦。（陳麒全攝）

有鑑於加強邊境緝毒及倉儲貨運園區之刑案增加，部分報關業者以不實資料申報違禁品入境，造成民眾損失及浪費司法資源，航警局針對航空貨運站倉儲擴大臨檢，執行「淨園專案」，查獲「東慶國際運通有限公司」偽造文書，將該公司負責人及相關人移送桃園地方檢察署偵辦。

航空警察局指出，近期網購數量大幅增加，電子菸油、武士刀、手指虎等物品違反相關法令，不得進口，但報關行為求貨品順利通關入境，偽造、變造大量身分證，偽刻印章，偽造報關個案委託書，海關攔截違禁品追查貨主，卻查不到報關貨主真實身分，或者當事人身分被冒用，海關通知到案說明當事人澄清後，當事人到戶籍地派出所報案身分遭冒用，所有案件都移轉到航警局追查。

航警局26日深夜10時至27日凌晨2時，針對桃園機場空運倉儲園區執行「淨園專案」威力掃蕩，共計攔查114人次與197輛車，並稽查報關行人員身分，確保空運倉儲園區的治安。

航警局長陳檡文指示刑警大隊組成專案小組追查發現，部份報關行長期便宜行事，為求貨品順利通關入境，以不實身分證資料報關，蒐證後報請桃園地檢署檢察官指揮，26日會同桃園市警刑大一起搜索桃園市大園區的「東慶國際運通有限公司」，起出偽刻印章86枚、身分證影本79張、報關個案委託書21張、電腦主機1台。負責人及工作人員帶回調查訊問後，依偽造文書罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

航警局統計指出，今年上半年在國境線共查獲運輸毒品案29件，攔截2級毒品19公斤餘，3級毒品123公斤餘，總數量達142公斤，其中在空運倉儲園區查獲102公斤毒品，數量比重達72%。今後將加強空運貨品的緝毒作為，截毒於關口，確保國人安全。

(中時 )