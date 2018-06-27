泰國、汶萊、菲律賓免簽將續辦一年 張景森建議再開放新國家

2018年06月27日 19:02 中時 張理國

外交部試辦泰國、汶萊、菲律賓國民來台免簽證將於7月底到期，行政院政務委員張景森今天表示，外交部等跨部會討論後，建議可再續辦一年，他已呈報行政院長賴清德，尚待核定。不過，張景森對於跨部會討論結論感到失望，認為過於保守，並建議跨部會應擴大免簽試辦開放新的國家，或提供包機、郵輪免簽、落地簽及簽證便捷化以便促進觀光，不應該以防守心態，侷限於泰國、汶萊、菲律賓3個國家。

張景森認為，外交部及內政部移民署等跨部會不應該用防守的角度來看開放，用防守的心態就把門關起來就好，就不會有壞人進來台灣，但同樣的，這樣就不能作生意了，「你也可以在門口設下重重警衛，每個人進來都要全身掏光檢查完才能進來，但這樣生意就很難作」。

張景森舉例說，就像百貨公司，不會把門拉下來，也不會設重重警衛，檢查全身證照，相反的是在百貨公司設監視器跟保全系統，也不會有人偷東西，作生意風險跟機會是併行的。該開放那些國家，他建議跨部會進行評估，「不要太保守」。

張景森說，跨部會考量開放免簽不外乎來了會不會逾期居留、非法打工、治安疑慮、國安問題等等，這些因素當然要考量，但他質疑的是，為什麼泰國、汶萊、菲律賓可以，其他國家不行？

張景森表示，目前跨部會呈報的意見，是開放成效良好，可以續辦一年，他也表示支持，已呈報給賴揆，有可能近日核定。

(中時 )