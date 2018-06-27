中時晚間快報》小英「一邊一國」概念已出 蘇起：兩岸只剩對抗

2018年06月27日 18:24 中時電子報 綜合報導

◎小英「一邊一國」概念已出 蘇起：兩岸只剩對抗

蔡英文總統日前接受《法新社》專訪時表示，呼籲國際社會共同制約「中國」。國安會前祕書長蘇起今表示，蔡總統使用「中國」而非「中國大陸」，「一邊一國」的概念已出，另談論拉攏全世界對抗大陸，等於走上國際，兩岸和解沒了，只剩下對抗。

◎司法院修訴訟法 案件速審速結

打官司二三審來回曠日費時的情況將有效解決，司法院完成修法，未來大多數的案件都將在二審確定，除非是殺人死刑、無期徒刑或例外許可的上訴案件，否則不得上訴最高法院，被告自白認罪及證據明確案件，可望速審速結。

◎台大團隊完成基因解碼 帝雉347萬年前在台灣出現

台大跨領域研究團隊執行「台灣帝雉全基因體解碼計畫」，成功組裝出第一個帝雉的基因體序列圖譜，不僅首次達成國內特有種鳥類的全基因體解碼，更是全球第一種完成全基因體解碼的長尾雉屬鳥類，研究成果已刊登於國際知名期刊《GigaScience》。

◎錯過金曲歌王愛情不留白 許書豪霸氣護愛：不好說

許書豪26日上架的全新創作單曲〈不好說〉由他親自操刀，一手包辦詞、曲、編曲、混音，並以擅長的Neo Soul風格為底，融合了Jazz、R&B、Chillhop等元素，將「編曲演奏」與「演唱」融為一體，這也是許書豪一心嚮往的詮釋方式，讓每個樂器的角色在歌曲腳本中充分發揮。

(中時電子報)