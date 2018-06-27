防北韓飛彈 美國要在夏威夷建立預警雷達

2018年06月27日 18:40 中時電子報 江飛宇

檀香山官員表示，美國軍方希望在夏威夷安裝飛彈預警雷達，以防禦從北韓或其他地方發射的任何彈道飛彈。

軍事時報(military times)報導，這具雷達粗估耗資10億美元，可以發現往西向東來的，任何飛往夏威夷和美國其他州的彈頭，然後立即把訊息傳給阿拉斯加或其他地方的攔截器，以便將其擊落。

支持建立雷達的民主黨參議員布萊恩．沙茲( Brian Schatz)說：「這套雷達有助使阿拉斯加攔截器有更好的視野，提高攔截成功率。」

據飛彈防禦局稱，預警雷達將的寬度約9~15公尺，高度約為20~25公尺，體積相當巨大，而且將與阿拉斯加申雅島(Shemya)預警雷達一樣是平面的，而不是比較常見的球形雷達。換言之，它是相位陣列式的。專家說，平面部分越大，雷達的效果愈強，越能夠區分彈頭或是誘餌。

目前夏令營雷達的預定地有2處，都在歐胡島的北岸。

檀香山太平洋論壇智庫的核政策高級研究員大衛．桑托羅(David Santoro)說，由於平壤製造出更複雜與更長射程的飛彈和核武器，威脅正在增加中，美國很有必要提升自己的預警能力。

桑托羅認為，雖然在過去幾週，美國與北韓的和平會議正在發展，但現實是「威脅仍在」。

之所以需要在夏威夷興建預警雷達，可能也與海軍的態度有關，因為神盾艦對於防衛彈道飛彈的預警工作感到厭倦。美國海軍作戰部隊主管約翰．理察森(John Richardson)毫不掩飾地表示，「海軍希望結束彈道飛彈防禦的巡邏任務，這樣的工作已經消磨了海軍將士的士氣，他們感到越來越大的壓力，希望能將這類任務轉向給專職的的岸基預警設施。」

(中時電子報)