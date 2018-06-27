因應文旦收成期缺工　麻豆公所台首大合作媒介學生工讀

2018年06月27日 18:30 中時 莊曜聰

再過1個多月就是麻豆文旦的採收期，為因應採收工不足問題，麻豆區公所與台灣首府大學合作，推出「麻豆文旦採收同盟」，將媒介校內大學生協助採收，以解決缺工問題，學生在暑假期間又能賺工讀費，一舉數得。

台南市麻豆區是文旦重要產區，品質亦全台聞名，種植面積逾800公頃，雖然有新進農人投入，但大部分農民年紀漸長，每年都會面臨季節採收、風災搶收人力需求以及臨時勞力短缺問題，公所近年來也推動「好柚採收人員募集平台」，募集採收工人。

麻豆區長孔慶瑤表示，其實不只採收，包括後續的搬運、整理、分類、包裝、寄送等都需要人力，相關工作不僅繁瑣，體力付出也不在話下，但隨著熟手工人相繼退休，又缺少新血加入，其實有錢也難找到工人，磚井里陳姓農民說，開出1天2000元的薪水，都不一定有人應徵。

孔慶瑤說，透過「好柚採收人員募集平台」吸引民眾前來協助，但不一定年年都有，也需要重新訓練，今年特別邀集台灣首府大學合作，媒合大學生到柚園打工，利用課餘及暑假時間就能兼差賺錢，加上求學一般有4年時間，更能訓練出熟練的助手，校方也加強宣傳，讓不少留在台灣的外籍生躍躍欲試。

麻豆區公所表示，「文旦採收同盟平台」，提供柚農、產銷班及農場免費登記缺工服務，有需求者可直接到公所及撥打專線電話(06)5719830、5713507登記。

(中時 )