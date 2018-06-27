三星公益路跑報名 郭婞淳邀民眾一起做愛心

2018年06月27日 18:37 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

三星公益路跑預計將全數報名費捐贈家扶「星美好獎助學金」，空手道選手文姿云(左)、舉重選手郭婞淳現身力挺公益。(台灣三星電子提供)

第14屆三星公益路跑將於今年10月14日登場，不只3公里組，今年還新增9公里組，即日起開放網路報名，台灣三星電子邀請舉重郭婞淳、體操李智凱、田徑標槍鄭兆村、田徑跨欄一哥陳傑等國內運動明星擔任領跑者，由於報名會全數捐做公益，郭婞淳今天在記者會上號召民眾報名，並化身熱血教練帶著大家做暖身操。

郭婞淳說，雖然自己的運動領域和路跑八竿子打不著邊，不過偶爾還是會接觸，「舉重需要爆發力，但長時間比賽下來，也需要續航力，自己有時候會透過跑步做些不同的額外訓練，最長跑過5公里，去年三星公益路跑我參加3公里組，今年新增的9公里可以挑戰看看，不過可能要再練一下。」

回憶去年參加三星公益路跑的經驗，郭婞淳說：「記得活動當天時間很早、又下雨，本來很擔心參加人數會很少，一看到許多民眾熱情參與，讓我印象深刻，希望今年比賽當天會是好天氣，讓更多人為弱勢孩童的未來出一份力。」

三星公益路跑開放報名，領跑大使郭婞淳(中)熱力帶領全場為活動暖身。(台灣三星電子提供)

郭婞淳也說，上上周才去日本移地訓練，目前專心按表操練，並沒有計畫參加其他賽事，「下一次出賽，就是8月18日開幕的亞運會，整體狀況OK，現在以照顧身體為主、穩紮穩打。」

空手道選手文姿云今天也到場力挺，只是10月14日她有比賽要拚，無法和大家一起奔跑，她說：「我的心和大家同在！」文姿云透露，亞運之前還有一場7月中的亞錦賽要拚，然後會去法國移地訓練，再做亞運前的最後衝刺，希望能夠為國踢下獎牌。

台灣三星電子透過「星美好」公益計畫，從星教育、星人才、星關懷及星環境四大面向出發，每年透過星美好獎助學金，資助200位家扶基金會兒童，運動贊助及公益路跑更是「星人才」的承諾與實踐，三星公益路跑自2005年起舉辦，每年平均參與人數2萬7000人，今年活動不開放現場報名，一律網路報名，3公里休閒組報名費每人100元、9公里競賽組報名費每人200元，將全數捐贈。

(中時電子報)