TAIPEI MICE 南進 向新、馬、菲推介臺北優質獎旅會展環境

2018年06月27日 18:40 中時電子報 吳家詮

新、馬、菲獎勵旅遊業者對於臺北市會展暨獎旅補助及各式票券展現高度興趣。

台灣與東南亞國家班機航線往來穩定，「新加坡、馬來西亞、菲律賓」旅遊市場早已為國人所熟悉，近年政府新南向政策，亦增加提高雙向經貿合作及觀光往來，臺北市觀光傳播局於6月24日至30日與中華民國對外貿易發展協會執行的「推動臺灣會展產業發展計畫-會展產業整體計畫」赴東南亞推廣臺北市優質的會展環境。

觀傳局今年繼3月份前往上海、北京推廣臺北市會展；6月初參加外貿協會海外推廣活動的首場-東北亞推廣，赴韓國(首爾)、日本(福岡、大阪)辦理推廣活動；現為更積極拓展 MICE潛在商機，與4家旅行社、2家會展公司及南港展覽館一同參加第二場東南亞推廣會-菲律賓(馬尼拉)、新加坡、馬來西亞(吉隆坡)，掌握亞洲會展城市發展與行銷策略，新加坡每年穩居亞洲第一名舉辦城市，馬來西亞擁有特殊宗教背景，發展出獨特吸引力的會展環境，菲律賓飲食及自然景觀等在地特色，已成為亞洲新發展會展城市，臺北市現為東南亞國家新興的會展市場，希望借鏡亞洲其他城市的會展行銷策略及城市行銷成功案例，獲取整體經濟效益，並提升臺北市能見度及形象。

此行東南亞推廣會主要向業者推介臺北市多元化的「會展獎勵補助計畫」、「臺北雙層觀光巴士」及「北北基好玩卡」，以及近期亞洲美食圈最火熱的討論話題「臺北米其林指南」，另外還備有最受觀光客青睞的伴手禮-鳳梨酥及牛軋糖提供現場貴賓品嚐，觀傳局還特別準備臺北市必比登餐廳(鼎泰豐)禮盒及臺北雙層觀光巴士票券所組合的禮品，透過現場活動贈送給與會業者。參加活動的得獎貴賓在聽到北市簡報了解夜市美食居然也登上米其林美食推薦，開心表示很希望能搭乘雙層觀光巴士然後搭配米其林與必比登指南地圖繞著臺北吃遍美食一飽口福，外貿協會亦於3場活動加碼贈送機票大獎，讓與會的業者除了從活動中了解臺北優質的會展資訊、國際級的會展設施、親口品嚐特色美食，並可拿機票親自前來臺北遊玩。

觀傳局江春慧專委表示，本次宣傳也加入了適合穆斯林會展暨獎勵旅遊旅客的觀光資訊，提供穆斯林友善旅宿及行程。根據2018全球穆斯林旅遊指數，台灣首度擠進穆斯林造訪非回教國旅遊的前5名。臺北為實現更優越的穆斯林友善環境，在多處設置穆斯林祈禱室，有禮拜毯、麥加指標和淨下設備等，在每年舉辦穆斯林嘉年華的同時，更增加了穆斯林友善旅宿的數量。讓旅居臺北的穆斯林與穆斯林旅客，都可以感受到臺北的溫暖與熱情。

新加坡推廣會中幸運業者獲得臺北伴手禮及觀巴票券，與臺北市觀傳局專委開心合影。

北市觀傳局參加東南亞MICE推廣活動，與國貿局和貿協代表於會後接受菲律賓當地媒體採訪。

根據交通部觀光局資料顯示：106年度1月至6月來台旅客約為512.4萬人次，而其中新南向18國旅客更是高達110.3萬人次，成長 37.4%，占比22%，市場快速成長。此次前往東南亞(菲律賓、新加坡、馬來西亞)三個國家，其中新加坡、馬來西亞是新南向客源的主要市場，而菲律賓亦為成長市場。因此對於擁有豐富的觀光資源以及完善的會展獎旅補助條件的台灣首都臺北市而言，善用地利之便，東南亞國家亦是需要積極開拓的市場。

為鼓勵更多獎勵旅遊團及國際會展來臺北舉辦，觀傳局在今年贊助方案恢復了最受外籍人士喜愛的故宮門票，並新增受觀光客喜愛的臺北市雙層觀光巴士票券優惠折扣、北北基好玩卡及講師經費，觀傳局每年持續贊助業者來台辦理獎勵旅遊、國際會展，並積極赴海外宣傳，鼓勵企業選定臺北作為企業獎勵旅遊目的地，定要讓臺北市成為東南亞會展市場之首選。

(中時電子報)