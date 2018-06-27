中職4隊出兵支援棒協 亞運中華隊名單定案

2018年06月27日 18:44 中時電子報 蔡銘仁

印尼雅加達亞運8月將開戰，中華棒協邀請中華職棒共組中華棒球隊，中職27日公布支援亞運中華隊名單，4支球隊均推出1投手、1野手，總計8名中職球員參賽，加上韓國職棒NC恐龍的王維中及讀賣巨人的廖任磊，本屆亞運中華隊有10名職棒球員，24人名單全出爐。

本次籌組亞運中華隊，由中華棒協主導，原定以旅外和業餘為主，近期在棒協新任理事長辜仲諒協商下，中職同意出球員支援。中職今天公布名單，入選球員有統一獅的蘇智傑、王玉譜，Lamigo桃猿林樺慶、林承飛，中信兄弟詹子賢、陳柏豪，及富邦悍將申皓瑋、林政賢。

這8名中職球員，除了蘇智傑及王玉譜屬列管球員，不得拒絕徵召，其他6人尚未服役，倘若亞運奪金就能免役。按規定，亞運拿金牌，未服兵役球員得免除兵役，銀、銅牌可取得12天補充役資格。

根據行政院2010年核定的「振興棒球運動總計畫」，亞運和世界棒球經典賽及奧運，同被列為一級賽事。辜仲諒認為，職業球員和業餘菁英應該合組1支球隊，代表國家參加亞運，能促成這份名單，他對於中職聯盟、以及球團和球員的努力，表達由衷感謝。

針對中職球員工會提出相關球員保險訴求，辜仲諒也指示由幹事部項體育署提出球員參賽及集訓期間的保險事宜，和工會已達成初步共識。棒協指出，此次亞運後，棒協將重啟與中職溝通協商作業，包括賽事分級分工等，希望透過逐項商議建立共識，逐步確立雙方合作機制。

棒協現階段視籌組2020年東京奧運中華隊，為第一優先要務，關於國家代表隊培訓計畫，也會盡速展開，棒協相信，未來和中職的合作將更為順。中職此次跨出第一步，他們也和棒協有同樣的期許，「相信未來在這樣的互信模式，及球團與工會支持下，能建立起國家隊合作基礎，共同為提升台灣棒球而努力。」

(中時電子報)